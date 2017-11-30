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В Гусеве прошел IV открытый конкурс по легоконструированию среди дошколят

30 ноябрь 2017, 00:06
В Гусеве прошел IV открытый конкурс по легоконструированию среди дошколят
23 ноября 2017 года состоялся IV открытый конкурс по легоконструированию, в котором приняли участие 6 дошкольных образовательных учреждений города Гусева. Организаторами конкурса выступили педагоги «Детско-юношеского центра».

Задача конкурса — сформировать интерес к конструированию. Главное испытание— защита творческого проекта. Команды должны были подготовить свои творческие проекты, различные устройства и конструкции по теме «Зелёная планета» с использованием любых образовательных робототехнических наборов, природного и бросового материала. Особенностью этого творческого конкурса было то, что дети вместе с руководителем должны были составить «Паспорт проекта» — подробное описание этапов работы над проектом и описание конструкций и программ работы каждого модуля и проекта в целом.

Команды прошли жеребьевку и в заданном порядке демонстрировали проекты, на которые отводилось 5 минут. Помимо творческого проекта команды выполняли различные задания на конструктивные навыки и воображение. Все команды представили интересные проекты и успешно справились с конкурсными заданиями.

По сумме баллов первое место было присуждено в номинации «Роботизированый проект» команде «Радуга» – «Детского сада №5», 2 место «Lego-EKOLOGI»- «Детский сад №6» и 3 место «Эколята»- «Детского сад №14».

В номинации «Простая собранная модель» первое место присуждено команде «Lego мастера» - «Детский сад №11 Центр развития ребёнка». Второе место заняла команда «Умки» - «Детский сад №26» и третье место - «Зелёный патруль» - «Детского сада №14».

Гордимся нашими детьми, родителями и педагогами! Наши самые искренние поздравления! Коллектив Детско-юношеского центра.
Теги: ДЮЦ конкурс
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