В Гусеве прошел IV открытый конкурс по легоконструированию для младших школьников

30 ноябрь 2017, 14:27

25 ноября 2017 года в городе Гусеве прошел IV муниципальный открытый конкурс по легоконструированию для младших школьников «Зелёная планета», в котором приняли участие 9 команд из школ города Гусева, Нестерова, Озерска и Черняховска. Участие в соревнованиях - это возможность показать свои достижения, обменяться опытом с другими участниками, найти новых друзей, что позволит ребятам побороться за призовые места в следующем году. Ребята соревновались в двух возрастных категориях.



1-2 класс: в номинации роботизированная модель 1 место - команда «УниКум» руководитель Сулиева А. А. МБУДО ЦРТДиЮ г.Озёрск в номинации простая сборная модель - команда «Лего-пиксели» руководитель Пегий С.Ю. МАУ ДО ДЮЦ г.Черняховск.



2 место в номинации сборная модель - команда «Чистая планета» руководитель Мельникова М.Н. и Якубовская Г.В. МОУ Калининская СОШ.



3-4 класс: в номинации роботизированная модель 1 место - команда «Домовята» руководитель Устинова Е.В. МОУ СОШ №3 г. Гусев и в номинации простая сборная модель - команда «Green randers»» руководитель Полякова И.В. МОУ СОШ №5 г.Гусев.



2 место в номинации роботизированная модель - команда «Зелёная волна» руководитель Сулиева А.А. МБУДО ЦРТДиЮ г.Озёрск и простая сборная модель - команда «Снегири» руководитель Бирулина И.А. и Пиняскина С.А. МОУ Калининская СОШ.



3 место в номинации роботизированная модель - команда «Умники» руководитель Ткачук П.О. «Дом детского творчества» г. Нестеров и простая сборная модель - команда «Юные экологи» руководитель Нестерова Н.А. МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева».



Поздравляем с победой!

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