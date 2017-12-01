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Гусевцев ждут сюрпризы в оформлении центральной части города на новогодние праздники

1 декабрь 2017, 12:59
Осталось ровно тридцать дней до самого главного ежегодного праздника – до Нового года. Наш город уже вовсю начал свои приготовления, - пишет «За доблестный труд».

Вместо улыбок гусевских девчонок и мальчишек на опорах уличного освещения свое место занимают новогодние открытки. Разноцветными огнями зажигаются фасады общеобразовательных школ, учреждений социальной сферы, дошкольного и дополнительного образования.

Уже к середине месяца свое место на центральной площади займет главная елка Гусевского городского округа. Кроме того, гусевцев и гостей города ждут большие перемены и сюрпризы в оформлении его центральной части. По задумке главы администрации Евгения Михайлова на площади будет установлена четырехметровая инсталляция главного волшебника этого праздника – Деда Мороза. К его изготовлению уже приступили студенты Гусевского политехнического техникума. Уже привычные праздничные инсталляции сказочных персонажей будут установлены на территории физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е.М. Попова.

Руководство муниципалитета рассчитывает, что гусевские предприниматели поддержат начинание администраци и фасады магазинов и офисов также озарятся разноцветным светом новогодних гирлянд.
Теги: новый год
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Ilja
# 1Ilja
Наркоманский мозг картавого придумал а вы реализуйте
По задумке главы администрации Евгения Михайлова на площади будет установлена четырехметровая инсталляция главного волшебника этого праздника – Деда Мороза. К его изготовлению уже приступили студенты Гусевского политехнического техникума
Вчера, 16:41   ЦитироватьОтветить1

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