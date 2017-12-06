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Новости / Общество

Сборная города Гусева заняла третье место на Чемпионате Европы по КВН

6 декабрь 2017, 14:04
Сборная города Гусева заняла третье место на Чемпионате Европы по КВН
5 декабря в 19:00 в Доме Москвы лучшие команды сезона сошлись в финальной битве за звание Чемпиона Европы КВН! . Состав финалистов определился по итогам Кубка мэра Риги, который состоялся 29 сентября.

По итогам всех мероприятий сезона в финале играли следующие команды: «Ещё» (Спб, Россия), «Лобстер от смеха» (Таллинн, Эстония), «Лучшие друзья» (Минск, Беларусь), «Крапива» (Иерусалим, Изариль), Сборная Гусева (город Гусев, Россия).

Как пишет группа ВКонтакте «Я люблю город Гусев», сборная города Гусева дошла до финала и заняла 3 место.

Поздравляем ребят с этим результатом.
Теги: КВН соревнование
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Домбровский
# 1Домбровский
Ну наконец то. За столько лет призовое место заняли, все не зря на бюджетные деньги раскатывать. Ну теперь можно и в Ригу погулять и отпраздновать. а всем критиканам написать, что мы не зря ездим. Третье место вон взяли!
Вчера, 14:10   ЦитироватьОтветить3
Опять что-то пропустил
# 2Опять что-то пропустил
Молодцы!!!!!!!!
Вчера, 14:14   ЦитироватьОтветить9
Человек
# 3Человек
Даже не сомневалась, что у ребят получится. МОЛОДЦЫ!!! Пусть теперь все, кто слюной брызгал, тихо сопят в уголочке с завистливыми глазками)))
Вчера, 14:56   ЦитироватьОтветить8
он
# 4он
такой тупой юмор себе оставте
Вчера, 15:19   ЦитироватьОтветить5
Гость Гость
# 5Гость Гость
МОЛОДЦЫ!!!!!!!! Все не зря!!!
Вчера, 15:35   ЦитироватьОтветить6
Участник
# 6Участник
Цитата: Человек
Даже не сомневалась, что у ребят получится. МОЛОДЦЫ!!! Пусть теперь все, кто слюной брызгал, тихо сопят в уголочке с завистливыми глазками)))

Да. Видимо нормально денежек бюджетных завезли. Не для кого не секрет что в этой "игре" давным давно все покупается и продается.
Вчера, 15:57   ЦитироватьОтветить2
Яяя
# 7Яяя
А может пусть эти "хахашечки" пусть там и остаются??? Ригу "прославят"...
Вчера, 16:54   ЦитироватьОтветить2
Она
# 8Она
Цитата: он
такой тупой юмор себе оставте

он,
Смотри аншлаг)
Вчера, 17:00   ЦитироватьОтветить2
Зритель
# 9Зритель
3 место из 5 команд это повод для радости?!
Вчера, 17:27   ЦитироватьОтветить3
Гость Местный
# 10Гость Местный
Цитата: Зритель
3 место из 5 команд это повод для радости?!

5 команд прошли в финал
Вчера, 17:42   ЦитироватьОтветить0
за квн
# 11за квн
Ребята вы очень талантливы раз у вас столько завистников с пеной у рта.Так держать.Значит все правильно делаете раз ваши достижения не дают покоя этим бездарным ничего не добившимся в своей жизни писателям гадких комментариев.Молодцы.............................................................
Вчера, 17:55   ЦитироватьОтветить9
Гость Татьяна
# 12Гость Татьяна
МОЛОДЦЫ!!! Успеха и оптимизма!
Вчера, 20:57   ЦитироватьОтветить1
Теперь печально
# 13Теперь печально
Цитата: за квн
Ребята вы очень талантливы раз у вас столько завистников с пеной у рта.Так держать.Значит все правильно делаете раз ваши достижения не дают покоя этим бездарным ничего не добившимся в своей жизни писателям гадких комментариев.Молодцы.............................................................

Наконец-то подготовились как никогда и выиграли среди платных команд,которых никто и нигде не знал и не будет знать,средний результат конечно результат,но вааще не показатель,ну сами то знаете,тем хуже для ваших немногочисленных тутошних блюстителей за комментариями не только в новостях про КВН.Отлично и похвально,что и команду переименовали,все здорово,но как в той песенке «но мы то знаем..» все делается ради стремления и попыток себя пропиарить и ухватить шанс на приглашение в команды других регионов,и тогда - и помнить не помню сто из области,тем более кто такой Гусев...
Вчера, 22:03   ЦитироватьОтветить3
Гость.
# 14Гость.
Киньте видео или хотя бы пару шуток нашей команды.
Сегодня, 00:04   ЦитироватьОтветить0

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