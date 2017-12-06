Сборная города Гусева заняла третье место на Чемпионате Европы по КВН
6 декабрь 2017, 14:04
5 декабря в 19:00 в Доме Москвы лучшие команды сезона сошлись в финальной битве за звание Чемпиона Европы КВН! . Состав финалистов определился по итогам Кубка мэра Риги, который состоялся 29 сентября.КВН соревнование
По итогам всех мероприятий сезона в финале играли следующие команды: «Ещё» (Спб, Россия), «Лобстер от смеха» (Таллинн, Эстония), «Лучшие друзья» (Минск, Беларусь), «Крапива» (Иерусалим, Изариль), Сборная Гусева (город Гусев, Россия).
Как пишет группа ВКонтакте «Я люблю город Гусев», сборная города Гусева дошла до финала и заняла 3 место.
Поздравляем ребят с этим результатом.
По итогам всех мероприятий сезона в финале играли следующие команды: «Ещё» (Спб, Россия), «Лобстер от смеха» (Таллинн, Эстония), «Лучшие друзья» (Минск, Беларусь), «Крапива» (Иерусалим, Изариль), Сборная Гусева (город Гусев, Россия).
Как пишет группа ВКонтакте «Я люблю город Гусев», сборная города Гусева дошла до финала и заняла 3 место.
Поздравляем ребят с этим результатом.
660 просмотров | 14 комментариев
1