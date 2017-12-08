Стройцентр
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Сотрудники ГИБДД провели занятия в детской поликлинике для маленьких пациентов и их родителей

8 декабрь 2017, 10:43
Сотрудники ГИБДД провели занятия в детской поликлинике для маленьких пациентов и их родителей
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали маленьким пациентам и их родителям о ситуациях, которые могут возникнуть на проезжей части из-за невнимательности пешеходов. Полицейские призвали взрослых ежедневно объяснять детям, как нужно себя вести на оживленных улицах, в каких местах безопасно переходить дорогу, каких ситуаций следует избегать.

В ходе занятий автоинспекторы еще раз напомнили о необходимости использования удерживающих устройств во время перевозки юных пассажиров в салонах транспортных средств, а также о важности применения обязательных атрибутов для пешеходов – световозвращающих элементов. Офицеры рассказали, что «светлячки» крепятся на одежду, рюкзаки, сумки и служат своего рода сигналом для водителей, предупреждая их о необходимости сбавить скорость и выбрать безопасную дистанцию. Особенно важно использовать СВЭ в осенне-зимний период, когда рано наступают сумерки, а погодные условия ухудшают видимость.

В завершение беседы всем присутствующим сотрудники ГИБДД вручили листовки на тему ПДД, а родителям-водителям - памятки по правилам перевозки детей в автомобиле.
Теги: полиция больница
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