В Гусеве главную елку украшают всем городом
11 декабрь 2017, 16:16
В Гусеве объявлена операция «Игрушка». Каждый житель муниципалитета может принять участие в украшении главной ёлки города. Игрушки следует принести на центральную площадь Гусева 11 декабря в час дня. Именно в это время, в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки в город будет доставлена лесная красавица. По традиции — натуральная и самая высокая в Калининградской области. Об этом рассказывает корреспондент «ГТРК «Калининград».Теги: новый год
Малыши режут бумагу и скотч. Команда непосед под руководством воспитателя Валентины Центер делает игрушки из объёмных, но практически невесомых материалов.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Не верю, неужели из коробок игрушки получаются.
— Подарки.
— Подарок, а для кого, для Деда Мороза. Откроет Дед Мороз, а там ничего.
– Нет, это для ёлки будут.
Валентина Центер, воспитатель:
— Декабрь месяц – это волшебство с утра до вечера.
Инициатива украсить главную новогоднюю ёлку Гусева самодельными игрушками исходит от обычных горожан. Власти муниципалитета идею поддержали. Сбор игрушек и торжественную встречу лесной красавицы намечено провести в ближайший понедельник на центральной площади города.
Елена Ларионова, заведующая детским садом №6 города Гусева:
— Я уверена, что каждый ребёнок, придя на главную Гусевскую ёлку, найдёт глазками свою игрушку и обязательно покажет её родителям, друзьям и будет очень рад этому.
Гусевцы признаются, что подготовка к Новогодним праздникам для горожан стала своеобразным видом спорта. Все магазины и учреждения спешат украсить свои фасады, как можно быстрее. Администрация городского округа проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление. Для детских садов предусмотрена отдельная номинация.
— Ёлка, ёлочка, просто загляденье, и пушиста, и стройна всем на загляденье.
Малыши режут бумагу и скотч. Команда непосед под руководством воспитателя Валентины Центер делает игрушки из объёмных, но практически невесомых материалов.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Не верю, неужели из коробок игрушки получаются.
— Подарки.
— Подарок, а для кого, для Деда Мороза. Откроет Дед Мороз, а там ничего.
– Нет, это для ёлки будут.
Валентина Центер, воспитатель:
— Декабрь месяц – это волшебство с утра до вечера.
Инициатива украсить главную новогоднюю ёлку Гусева самодельными игрушками исходит от обычных горожан. Власти муниципалитета идею поддержали. Сбор игрушек и торжественную встречу лесной красавицы намечено провести в ближайший понедельник на центральной площади города.
Елена Ларионова, заведующая детским садом №6 города Гусева:
— Я уверена, что каждый ребёнок, придя на главную Гусевскую ёлку, найдёт глазками свою игрушку и обязательно покажет её родителям, друзьям и будет очень рад этому.
Гусевцы признаются, что подготовка к Новогодним праздникам для горожан стала своеобразным видом спорта. Все магазины и учреждения спешат украсить свои фасады, как можно быстрее. Администрация городского округа проводит конкурс на лучшее декоративно-художественное и световое оформление. Для детских садов предусмотрена отдельная номинация.
— Ёлка, ёлочка, просто загляденье, и пушиста, и стройна всем на загляденье.
Виталий Хвалей
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