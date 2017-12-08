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Главную ёлку Гусева доставят на городскую площадь 11 декабря

8 декабрь 2017, 11:16
Главную ёлку Гусева доставят на городскую площадь 11 декабря
В конце прошлого месяца в администрацию Гусевского городского округа обратились несколько активных гусевцев, которые попросили руководство округа принять участие в новогоднем оформлении главной елки города.

Действительно, уже несколько лет, из года в год руководство администрации уделяет огромное внимание созданию праздничного настроения в канун главного народного праздника – Нового года. Гусевцы уже привыкли к сказочным персонажам, которые украшают улицы города, светящимся инсталляциям, ярким фасадам учебных заведений, детских садов и других объектов социальной сферы.

Создавать атмосферу сказки, которая потом царит в Гусеве до середины января, муниципальным учреждениям помогают студенты Гусевского политехнического техникума и агропромышленного колледжа. В этом году ребята также помогут оформлять центральную площадь города.

Поэтому руководство администрации решило поддержать инициативу активных горожан акцией «Новый год вместе». Как пишет «За доблестный труд», каждый житель округа может изготовить из любого материала елочную игрушку для главной елки Гусева и принести ее в понедельник 11 декабря в 13.00 часов на городскую площадь.

Почему именно в это время? Потому что именно в понедельник в наш город в сопровождении Деда Мороза, Снегурочки и их помощников в Гусев приедет лесная красавица. И каждый желающий может принять участие во встрече главного символа Нового года. А те, кто принесет изготовленную своими руками игрушку, смогут лично передать ее для дальнейшего украшения. А затем сотрудники МБУ «Чистота» будут украшать лесную гостью игрушками, изготовленными в том числе и своими руками.
Теги: новый год
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