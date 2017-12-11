Главный символ Нового года - красавица ель прибыла в Гусев

11 декабрь 2017, 17:40

Еще за месяц до новогодней ночи на площадях, в витринах магазинов, в общественных учреждениях начинают наряжать вечнозеленое дерево. Ближе к празднику елки постепенно проникают в наши квартиры и дома.



Сегодня на главную площадь города Гусева прибыл символ нового 2018 года - почти 30 метровая новогодняя красавица – Ель.



Некоторое время назад по просьбе родителей гусевских ребятишек была объявлена акция «Нарядим елку вместе». И сегодня десятки мальчишек и девчонок с мамами и папами приготовили игрушки, сделанные своими руками.



Лесная красавица проследовала долгий путь в сопровождении команды Дедов Морозов и Снегурочки, а на площади их уже ждали дети и их родители, которые приготовили украшения для нашей красавицы. Новогодних украшений было столько, что они еле-еле влезли в специальный автобус, который доставит их к главному символу 2018 года, когда ее установят на центральной площади нашего города.



Каждый ребенок получил сладкое угощение от Дедов Морозов.



Очень скоро украшенная и наряженная елка откроет череду новогодних праздников и будет радовать нас своей красотой и чудесным лесным запахом, создавать новогоднее настроение и дарить веру в сказку и волшебство.



На центральной площади под новогодней елкой уже со следующей недели начнутся праздничные мероприятия.



Приходите поиграть и повеселиться, полюбоваться ее праздничным нарядом.

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