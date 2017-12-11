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Главный символ Нового года - красавица ель прибыла в Гусев

11 декабрь 2017, 17:40
Главный символ Нового года - красавица ель прибыла в Гусев
Еще за месяц до новогодней ночи на площадях, в витринах магазинов, в общественных учреждениях начинают наряжать вечнозеленое дерево. Ближе к празднику елки постепенно проникают в наши квартиры и дома.

Сегодня на главную площадь города Гусева прибыл символ нового 2018 года - почти 30 метровая новогодняя красавица – Ель.

Некоторое время назад по просьбе родителей гусевских ребятишек была объявлена акция «Нарядим елку вместе». И сегодня десятки мальчишек и девчонок с мамами и папами приготовили игрушки, сделанные своими руками.

Лесная красавица проследовала долгий путь в сопровождении команды Дедов Морозов и Снегурочки, а на площади их уже ждали дети и их родители, которые приготовили украшения для нашей красавицы. Новогодних украшений было столько, что они еле-еле влезли в специальный автобус, который доставит их к главному символу 2018 года, когда ее установят на центральной площади нашего города.

Каждый ребенок получил сладкое угощение от Дедов Морозов.

Очень скоро украшенная и наряженная елка откроет череду новогодних праздников и будет радовать нас своей красотой и чудесным лесным запахом, создавать новогоднее настроение и дарить веру в сказку и волшебство.

На центральной площади под новогодней елкой уже со следующей недели начнутся праздничные мероприятия.

Приходите поиграть и повеселиться, полюбоваться ее праздничным нарядом.
Теги: новый год
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Гостья
# 1Гостья
Спасибо! Мы с детками были в восторге!! Молодцы. Настоящую минутку праздника устроили! Будем надеяться, что наша игрушка, займет свое место на елочке. С наступающим, всех! Счастья и добра!
Вчера, 19:16   ЦитироватьОтветить4
alion39
# 2alion39
Какая прелесть!!! Спасибо организаторам за праздник!!! Назло всем злопыхателям.... Гусев рулит!!!
Вчера, 19:45   ЦитироватьОтветить6
Житель города
# 3Житель города
Все здорово и замечательно, дети и их родители - умнички. НО!!!! Хватит вешать на центральную ель огромные игрушки. Украсить просто и со вкусом - чтобы не было абры-кадабры....Хватает "сморчков" на деревьях в городе и неимоверных разноцветных, безвкусных "прелестей", расставленных и развешанных по центральным улицам города.....
Вчера, 22:53   ЦитироватьОтветить1
Мираторг
# 4Мираторг
Интересно сколько она росла чтоб её срубили на месяцок и потом в печь?
Я конечно понимаю.. натуральная ёлка, запах и красота... но у нас этих ёлочек не так много чтоб рубить "самую красивую и большую" каждый год. Как-то это не есть хорошо...
Вчера, 22:54   ЦитироватьОтветить4

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