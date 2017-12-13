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После установки «умных» счетчиков потребители смогут экономить на электроэнергии

13 декабрь 2017, 11:15
После установки «умных» счетчиков у потребителей Калининградской области появилась возможность использовать двухзонный прибор учета. Благодаря этому жители области могут перейти на тариф «день-ночь» без дополнительных затрат. Счетчик устанавливается бесплатно.

Стоимость тарифа для жителей сельских населенных пунктов и городского населения с электрической плитой днем составляет 3,16 руб./кВт-ч, а ночью – 2,19 руб./кВт-ч. Обычный тариф (одноставочный) равен 2,74 руб./кВт-ч. Для городских жителей, использующих газовую плиту, тариф днем – 4,51 руб./кВт-ч, ночью – 3,14 руб./кВт-ч. Обычный тариф – 3,92 руб./кВт-ч. Сэкономить можно за счет использования некоторых бытовых приборов в ночное время.

Если у Вас дома много бытовой техники: стиральная, посудомоечная машины, теплые полы, электрокотел, кондиционер или другие приборы, потребляющие много электричества, тариф «день-ночь» будет выгодным. Ведь ночной тариф ниже обычного на 55 копеек. Самое главное – включать бытовые приборы после 23:00 и выключать до 7:00. Такая практика распространена в регионах, где установлены подобные счетчики и уже несколько лет применяется в Европе, где стоимость электричества в разы выше.

Чтобы перейти на тариф «день-ночь» для начала нужно обратиться в район электрических сетей АО «Янтарьэнерго» для получения текущего графика потребления электроэнергии. Вам будет предоставлен почасовой график потребления за рассматриваемый период с момента установки «умного» прибора учета. Проанализировав график нагрузки, можно сделать вывод о возможной экономии. Основное условие – меньше использовать энергопотребляющие приборы днем, больше – ночью.

Если изменить свой привычный распорядок и на ночь включать стиральную и посудомоечную машины, электроотопление, а также подогрев полов, то можно значительно сэкономить семейный бюджет. А точнее, в среднем за месяц выгода может составить 1780 рублей.
Теги: Янтарьэнерго
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я
# 1я
Кто ночью, будет по моим тёплым полам ходить? Включать и выключать стиральную машину?
Сегодня, 11:43   ЦитироватьОтветить1

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