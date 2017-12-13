Представители из Гусева провели насыщенный день в городе Иннополис Республики Татарстан
13 декабрь 2017, 14:40
Вчера сотрудники администрации МО «Гусевский городской округ» и руководители образовательных учреждений города Гусева провели насыщенный день в Иннополисе. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Админстрация Гусевского района
В сопровождении руководителя группы по привлечению резидентов АНО «Фонд развития города Иннополис» Динара Самигуллина удалось вдохновиться новыми идеями и замыслами по внедрению IT-технологий в различные сферы жизни. Иннополис-это небольшой прогрессивный городок в котором есть практически вся современная инфраструктура, построенная с нуля всего за пару лет.
Представители Гусевского городского округа познакомились с тем как устроен город, посетив его мэрию, детский садик и лицей. В разговоре об инновационных технологиях Динар Самигуллин отметил, что после ноябрьского визита в Гусев он увидел, что у нашего города есть все перспективы стать IT столицей Калининградской области.
В свою очередь первый заместитель главы администрации Александр Китаев предложил и в дальнейшем поддерживать обратную связь между городами посредством видеоконференций.
Инициативной площадкой для обсуждения дальнейших направлений сотрудничества между городами Гусев и Иннополис стал университет последнего, который делегация нашего города посетила вчера.
Руководство университета провели экскурсию по кампусу, после чего состоялось совместное совещание с мэром Иннополиса Русланом Шагалеевым и директором Университета Кириллом Семенихиным.
Во время совещания рассматривались темы взаимодействия городов. Например, проведение летней школы в городе Гусеве для студентов Университета Иннополис, с использованием различных тематических кейсов по исследованию IT возможностей города. Также обсуждались вопросы индустриального партнерства, внедрения новых тенденций в образовательную сферу и многие другие.
Первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев озвучил готовность нашего муниципалитета при необходимости стать связующим звеном между Университетом Иннополис и зарубежными партнёрами Гусева.
Встреча завершилась обменом контактами и нацеленностью на дальнейшую реализацию рассмотреных вариантов сотрудничества.
Для справки:
Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в месте слияния двух рек — Волги и Свияги. Это первый российский город для ИТ-специалистов.
В сопровождении руководителя группы по привлечению резидентов АНО «Фонд развития города Иннополис» Динара Самигуллина удалось вдохновиться новыми идеями и замыслами по внедрению IT-технологий в различные сферы жизни. Иннополис-это небольшой прогрессивный городок в котором есть практически вся современная инфраструктура, построенная с нуля всего за пару лет.
Представители Гусевского городского округа познакомились с тем как устроен город, посетив его мэрию, детский садик и лицей. В разговоре об инновационных технологиях Динар Самигуллин отметил, что после ноябрьского визита в Гусев он увидел, что у нашего города есть все перспективы стать IT столицей Калининградской области.
В свою очередь первый заместитель главы администрации Александр Китаев предложил и в дальнейшем поддерживать обратную связь между городами посредством видеоконференций.
Инициативной площадкой для обсуждения дальнейших направлений сотрудничества между городами Гусев и Иннополис стал университет последнего, который делегация нашего города посетила вчера.
Руководство университета провели экскурсию по кампусу, после чего состоялось совместное совещание с мэром Иннополиса Русланом Шагалеевым и директором Университета Кириллом Семенихиным.
Во время совещания рассматривались темы взаимодействия городов. Например, проведение летней школы в городе Гусеве для студентов Университета Иннополис, с использованием различных тематических кейсов по исследованию IT возможностей города. Также обсуждались вопросы индустриального партнерства, внедрения новых тенденций в образовательную сферу и многие другие.
Первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев озвучил готовность нашего муниципалитета при необходимости стать связующим звеном между Университетом Иннополис и зарубежными партнёрами Гусева.
Встреча завершилась обменом контактами и нацеленностью на дальнейшую реализацию рассмотреных вариантов сотрудничества.
Для справки:
Иннополис находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан в месте слияния двух рек — Волги и Свияги. Это первый российский город для ИТ-специалистов.
484 просмотра | 2 комментарияНовость отредактирована Сегодня, 22:25
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