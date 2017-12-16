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Возле ёлки новогодней веселятся все сегодня

16 декабрь 2017, 16:45
Возле ёлки новогодней веселятся все сегодня
До Нового 2018 года остаётся две недели, а в Гусеве для его встречи уже вовсю создают праздничное настроение.

Как пишет группа «ГУСЕВ HD», сегодня на центральной площади города возле наряженной ёлки стартовала развлекательная программа под названием «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!». Дети и взрослые в окружении сказочных героев окунулись в волшебный мир детства, праздника, волшебства и веселья, а лёгкий мороз помогал гусевцам создать новогоднее настроение. Все собравшиеся с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали новогодние песни и получали сладкие призы. Встречали любимых персонажей и конечно водили хоровод вокруг главной ёлки округа. Завершилась новогодняя развлекательная программа общим фото всех участников.

Если по каким-либо причинам Вы не смогли посетить сегодняшнюю развлекательную программу, не стоит расстраиваться. У Вас есть возможность прийти на городскую площадь завтра в 12 часов дня, а также 23, 24 и 30 декабря.
Теги: новый год
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egor
# 1egor
пляски на костях ей 200 лет минимум. вандалы
Вчера, 17:10   ЦитироватьОтветить1
Кукуцаполь
# 2Кукуцаполь
Егор, не печальтесь! Посадят три за место неё.
Скушайте лучше жареного цыплёнка, да водочки под грибочки!
Вчера, 19:38   ЦитироватьОтветить5

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