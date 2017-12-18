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В Гусевском гарнизоне молодые воины приняли присягу

18 декабрь 2017, 15:55
В Гусевском гарнизоне молодые воины приняли присягу
В Гусевском гарнизоне в одном строю с солдатами стоят юнармейцы. Среди них дети военных, многие из которых проходили службу в Сирии. Об этом рассказал корреспондент «ГТРК «Калининград».

Молодые воины и школьники стоят в одном строю. Присяга и клятва юнармейцев проводятся в один день.

— С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца, клянусь.
— Клянусь.
— Клянусь достойно выполнять воинский долг.

Рядовой Артём Калатушкин успешно прошёл курс молодого бойца. На присягу из Подмосковья приехали мама и сестра.

Юлия Калатушкина, житель города Рошаль, Московская область:
— Писал, звонил, довольный, нравится всё.

Наталья Калатушкина, Мама Рядового Калатушкина:
— Он знал с детства, что отец служил, дед и прадеды служили, и он знал с детства, что пойдёт в армию.

После школы Артём успел получить профессию автомеханика, очень важную для тех, кто служит в мотострелковых частях. Молодых солдат напутствуют представители ветеранских организаций и родители.

Юнармейцам вручают значки с орлом и звездой. Ребят поздравляет командир мотострелковой бригады. Юрий Володченко выполнял воинский долг в Сирии. В составе специальной группы Центра по примирению враждующих сторон доставил первую гуманитарную помощь в провинцию Алеппо.

Юрий Володченко, гвардии полковник, командир 79-й отдельной мотострелковой бригады:
— Приняли в ряды юнармейцев детей военнослужащих, считаем это необходимым. 21:00 Я сам участвовал, будучи школьником в военно-патриотической игре «Зарница». Сейчас это всё возрождается. Министр Обороны Сергей Шойгу Герой Российской Федерации уделяет этому большое внимание, воспитанию молодёжи и подготовке к службе в вооружённых силах.

Специальная программа включает в себя: знакомство с бытом военнослужащих, регулярные занятия спортом, прохождение полосы препятствий, оказание первой медицинской помощи.

Виталий Хвалей
Теги: военные присяга
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