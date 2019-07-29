/ / / В Гусеве состоялась присяга молодого пополнения военнослужащих призыва «Весна-2019»

После того, как сквер Комсомольский нашего города получил новый облик и новое имя — Аллея Славы, стало уже доброй традицией, что именно здесь молодые воины гусевского гарнизона торжественно принимают присягу на верность Родине. В такие дни любимый горожанами сквер становится еще многолюднее, чем обычно: ведь поздравить парней с этим значимым для них днем приезжают их родные и близкие. Вот и в прошлую субботу здесь было немало тех, для кого это утро стало особенным.
…Вытянувшись в струнку, стоят, равняясь на полковое знамя, бравые парни. Те самые, кто лишь весной этого года был призван в ряды российской армии.
«Рядовой … для принятия военной присяги — ко мне», — строго звучит голос командира. И, четко чеканя шаг, к столу под красным сукном подходит очередной боец. Мерно и торжественно звучат на Аллее Славы слова военной присяги: «Я, … торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество».
Друг за другом, в строгом порядке, перед лицом своих командиров и товарищей, ребята-срочники дают торжественную клятву на верность Родине. После принесения присяги, каждого бойца поздравляет его командир и специально приглашенные гости: начальник Управления экономического развития администрации МО «Гусевский городской округ» Алексей Родин и Председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов подполковник в отставке Василий Коляго.
«А ты откуда сам? Из Твери? И твои родители приехали на присягу? Молодцы! Ну так пусть подойдут, поздравят сына!» — замечает умудренный опытом офицер запаса. И вот, вперед выходят родители молодого бойца — ясноглазая, невысокая, хрупкая словно девочка, смущенная мама, чуть выше плеча сына, и высокий, крепкий, строгий и сосредоточенно-улыбчивый папа. Быстрые объятия, легким перышком скользнувший по щеке мамин поцелуй и крепкое рукопожатие отца — вот, наверное, самое лучшее поздравление в этот день.
Растроганные мамы и папы, строгие дяди и мягкосердечные тетушки, сестры и братья, друзья и девушки — все близкие, которые смогли, были в этот торжественный день рядом со своими родными людьми: обычными мальчишками — вчера и полноправными бойцами российской армии — сегодня. И в каждом приветственном слове, обращенном к новобранцам, звучало: «Служите на благо Родины, закаляйте свой характер, крепите мужскую дружбу, достойно поддерживайте славные традиции предшествующих поколений армейцев, прилежно постигайте воинскую науку, но пусть она вам никогда не пригодится!»
Лиана Петрова
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»