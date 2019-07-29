/ / / В Гусеве состоялась присяга молодого пополнения военнослужащих призыва «Весна-2019»

29 июля 2019, 22:25

В прошлую субботу на Аллее Славы состоялся торжественный ритуал приведения к присяге молодого пополнения военнослужащих призыва «Весна-2019». В этот день присягу принимали молодые бойцы 46-го отдельного разведывательного батальона и 40-го отдельного батальона управления.После того, как сквер Комсомольский нашего города получил новый облик и новое имя — Аллея Славы, стало уже доброй традицией, что именно здесь молодые воины гусевского гарнизона торжественно принимают присягу на верность Родине. В такие дни любимый горожанами сквер становится еще многолюднее, чем обычно: ведь поздравить парней с этим значимым для них днем приезжают их родные и близкие. Вот и в прошлую субботу здесь было немало тех, для кого это утро стало особенным.…Вытянувшись в струнку, стоят, равняясь на полковое знамя, бравые парни. Те самые, кто лишь весной этого года был призван в ряды российской армии., — строго звучит голос командира. И, четко чеканя шаг, к столу под красным сукном подходит очередной боец. Мерно и торжественно звучат на Аллее Славы слова военной присяги:Друг за другом, в строгом порядке, перед лицом своих командиров и товарищей, ребята-срочники дают торжественную клятву на верность Родине. После принесения присяги, каждого бойца поздравляет его командир и специально приглашенные гости: начальник Управления экономического развития администрации МО «Гусевский городской округ» Алексей Родин и Председатель Совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов подполковник в отставке Василий Коляго.— замечает умудренный опытом офицер запаса. И вот, вперед выходят родители молодого бойца — ясноглазая, невысокая, хрупкая словно девочка, смущенная мама, чуть выше плеча сына, и высокий, крепкий, строгий и сосредоточенно-улыбчивый папа. Быстрые объятия, легким перышком скользнувший по щеке мамин поцелуй и крепкое рукопожатие отца — вот, наверное, самое лучшее поздравление в этот день.Растроганные мамы и папы, строгие дяди и мягкосердечные тетушки, сестры и братья, друзья и девушки — все близкие, которые смогли, были в этот торжественный день рядом со своими родными людьми: обычными мальчишками — вчера и полноправными бойцами российской армии — сегодня. И в каждом приветственном слове, обращенном к новобранцам, звучало: