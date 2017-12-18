Гусевский городской округ окунулся в подготовку к президентским выборам
18 декабрь 2017, 16:08
15 декабря Совет Федерации Федерального собрания РФ на 425-ом пленарном заседании принял постановление, назначив выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года.Теги: выборы
Как пишет пресс-служба городской администрации, Гусевский городской округ окунулся в подготовку к президентским выборам. В витринах магазинов, учреждениях социальной сферы, на дверях предприятий уже вывешены плакаты с напоминанием о том, что 18 марта 2018 года пройдут выборы.
Как пишет пресс-служба городской администрации, Гусевский городской округ окунулся в подготовку к президентским выборам. В витринах магазинов, учреждениях социальной сферы, на дверях предприятий уже вывешены плакаты с напоминанием о том, что 18 марта 2018 года пройдут выборы.
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