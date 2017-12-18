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Сотрудники полиции Гусевского района отметили 70-летие отдела внутренних дел

18 декабрь 2017, 20:45
Сотрудники полиции Гусевского района отметили 70-летие отдела внутренних дел
15 декабря 2017 года в Гусевском историко-краеведческом музее имени А.М. Иванова состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию межмуниципального отдела МВД России «Гусевский».

Открыл церемонию начальник следственного управления регионального УМВД полковник юстиции Сергей Кадыков, который поблагодарил действующих сотрудников полиции за преданность служебному долгу, а ветеранов органов внутренних дел - за их активную помощь и поддержку.

Также к поздравлениям присоединились начальник МО МВД России «Гусевский» подполковник полиции Руслан Молчанов, представители органов местного самоуправления, общественных организаций города и района.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей лучшие сотрудники отдела награждены памятными медалями «100 лет милиции России». После церемонии награждения состоялась презентация книги об истории Гусевского ОВД, инициатором издания которой стал председатель Совета ветеранов МО МВД России «Гусевский» майор милиции в отставке Владимир Петрович Малик, безвременно ушедший в канун празднования 70-летия отдела. Экземпляры книги переданы на хранение в музей УМВД России по Калининградской области, музей города Гусева, руководству отдела и ветеранам.

Завершилось мероприятие представлением экспозиции: «Служа закону - служим народу!» и экскурсией по историко-краеведческому музею.
Теги: полиция юбилей
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