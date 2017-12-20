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Теперь оплатить квитанции за коммунальные услуги и совершить другие платежи можно через почтальона

20 декабрь 2017, 13:38
Теперь оплатить квитанции за коммунальные услуги и совершить другие платежи можно через почтальона
Теперь оплатить квитанции за коммунальные услуги и совершить другие платежи можно на дому с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). Как пишет «За доблестный труд», почтальон придет в удобное время, стоимость всего 5 рублей за платеж.

МПКТ представляет собой кассовый аппарат и мобильное передающее устройство. Проведение платежа через терминал занимает несколько минут. Терминал позволяет оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, налоги, штрафы ГИБДД, погашать кредиты и займы, пополнять баланс карт любого банка, работающего на территории РФ, приобретать страховые продукты.

Данная услуга рассчитана, прежде всего, на пожилых людей и маломобильные группы населения, которым почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия на дом. Но ею могут воспользоваться все клиенты.

Чтобы пригласить почтальона для оплаты платежей, нужно обратиться в ближайшее почтовое отделение или позвонить по бесплатному номеру 8-800-550-02-38 (звонки принимаются с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов).

«Помимо повышения доступности финансовых услуг, в использовании мобильных почтово-кассовых терминалов есть и еще одно важное преимущество,- отмечает директор УФПС Калининградской области Сергей Аронов. - Прием платежей почтальонами на дому позволяет снизить нагрузку на отделения связи, которая именно в периоды выплаты пенсий и оплаты коммунальных счетов достигает пиковых значений. Таким образом, МПКТ способствует уменьшению очередей, повышая уровень сервиса не только для тех, кто пользуется услугами Почты России дома, но и для клиентов, пришедших в отделение связи».

В Калининградском филиале Почты России используются в работе 148 мобильных почтово-кассовых терминалов.
Теги: почта
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