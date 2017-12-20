В Гусеве «Родительский патруль» напомнил про безопасность дорожного движения в преддверии каникул

20 декабрь 2017, 18:53

В Гусеве в преддверии зимних школьных каникул в профилактический рейд с сотрудниками ГИБДД вышли представители родительской общественности. Активная группа «Родительский патруль» взяла под свой личный контроль обеспечение безопасности маленьких пешеходов, ведь именно они являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения.



Взрослые контролировали пересечение детьми проезжей части, раздавали ребятам брошюры и буклеты по ПДД и проверяли наличие световозвращающих элементов на верхней одежде у школьников. Вниманием участников «Родительского патруля» были охвачены и взрослые, которые переходят дорогу в неположенных местах, тем самым подавая детям отрицательный пример. После беседы нарушители признавали свою вину и обещали впредь не нарушать Правила дорожного движения. Без внимания не остались и родители-водители, которые приехали забрать своих детей домой. К счастью, все проверяемые родители соблюдали правила перевозки детей.

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