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Евгений Михайлов проверил ход ремонта детского стоматологического отделения

26 декабрь 2017, 11:56
Вчера глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание по завершению ремонта детского стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».

Напомним, что денежные средства в размере 1,350 млн рублей на ремонт детской стоматологии были выделены по инициативе депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина.

По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева, работы практически завершены, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ходе ремонта были заменены окна, двери, радиаторы отопления, умывальники, а также произведена отделка стен, потолков и полов.

Глава администрации Евгений Михайлов поручил Эдуарду Грезеву подготовить смету и проект на ремонт оставшихся помещений стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ». А также на обустройство входной группы для маломобильных групп населения.
Теги: Евгений Михайлов больница
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житель города
# 1житель города
Когда же сделают нормальную удобную стоянку возле детской поликлиники .Ведь на этой вмещаются только пять автомобилей и два места для водителей инвалидов.Приходиться ставить автомобиль очень далеко и нести больного ребенка на руках.Уберите знак автобусная остановка перед карманом ,дайте людям дополнительные места для парковки.
Сегодня, 12:26   ЦитироватьОтветить5
Просто Лось
# 2Просто Лось
Герцог, что забеременела?
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 3Гость Гость
Просто Лось,Да, от сидячей работы. Нихера не делать и получать зарплату.
Сегодня, 16:21   ЦитироватьОтветить1
Алексеев
# 4Алексеев
Гость Гость,
Ну Ваша шутка не уместна,т.к.главврач действительно скоро в декрет уходит.
Сегодня, 17:46   ЦитироватьОтветить0
МАМА
# 5МАМА
Цитата: житель города
Когда же сделают нормальную удобную стоянку возле детской поликлиники .Ведь на этой вмещаются только пять автомобилей и два места для водителей инвалидов.Приходиться ставить автомобиль очень далеко и нести больного ребенка на руках.Уберите знак автобусная остановка перед карманом ,дайте людям дополнительные места для парковки.

Да я с вами тоже полностью согласна, для чего там этот знак, вообще не понятно, ведь автобус там не останавливается. Еще и на Северной установили знак стоянка запрещена. "Все для народа, все для людей". УБЕРИТЕ ЗНАК АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА ВОЗЛЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ!!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 18:44   ЦитироватьОтветить0

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