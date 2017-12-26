Евгений Михайлов проверил ход ремонта детского стоматологического отделения
26 декабрь 2017, 11:56
Вчера глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание по завершению ремонта детского стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ».Теги: Евгений Михайлов больница
Напомним, что денежные средства в размере 1,350 млн рублей на ремонт детской стоматологии были выделены по инициативе депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина.
По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева, работы практически завершены, рассказали в пресс-службе городской администрации.
В ходе ремонта были заменены окна, двери, радиаторы отопления, умывальники, а также произведена отделка стен, потолков и полов.
Глава администрации Евгений Михайлов поручил Эдуарду Грезеву подготовить смету и проект на ремонт оставшихся помещений стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ». А также на обустройство входной группы для маломобильных групп населения.
Напомним, что денежные средства в размере 1,350 млн рублей на ремонт детской стоматологии были выделены по инициативе депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина.
По словам директора МАУ «Служба заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева, работы практически завершены, рассказали в пресс-службе городской администрации.
В ходе ремонта были заменены окна, двери, радиаторы отопления, умывальники, а также произведена отделка стен, потолков и полов.
Глава администрации Евгений Михайлов поручил Эдуарду Грезеву подготовить смету и проект на ремонт оставшихся помещений стоматологического отделения ГБУЗ «Гусевская ЦРБ». А также на обустройство входной группы для маломобильных групп населения.
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