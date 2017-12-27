Благотворительная ярмарка «Технополиса GS» объединила Гусев

27 декабрь 2017, 11:54

Благотворительная ярмарка «Технополиса GS» стала лучшим стартом в Новый год для жителей города Гусева и инновационного кластера. В ней приняли участие более 500 человек, которых объединила миссия собрать средства на развитие центра «Росток» в городе Гусеве. Ярмарка прошла 23 декабря в Гусевском историко-краеведческом музее имени А.М. Иванова. Организаторами выступили фонд поддержки социально-культурных инициатив «Креативная платформа GS» и волонтеры центра «Росток».



С 12 часов дня в Гусевском историко-краеведческом музее имени А.М. Иванова творилось волшебство: здесь собрались те, кто готов дарить. Новогодние открытки, блокноты, расписные елочные игрушки и игрушки из фетра, домашняя выпечка — все это невероятное многообразие угощений и красивых сувениров ручной работы разместилось на прилавках благотворительной ярмарки, окутанных запахами имбиря, меда, корицы и мандаринов. Сотни гостей получили подарки на память за пожертвование, устанавливая цену сами. Каждое пожертвование стало вкладом в развитие центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Волонтерам центра удалось собрать более 20 тысяч рублей — в три раза больше, чем в прошлом году.



«Мы благодарны всем добрым сердцам, которые привезли свои поделки и выпечку, сделанные с любовью, и подарили нашей ярмарке так много тепла. Вместе с волонтерами центра “Росток” мы проводим благотворительную ярмарку второй год подряд и очень рады, что количество жертвователей в этом году увеличилось. Именно благодаря поддержке жителей Гусева и резидентов “Технополиса GS” нам удалось организовать большой уютный праздник. Жертвуя средства, каждый посетитель ярмарки получает не только приятный handmade-подарок, но и заряд радости от того, что сделал доброе дело», — рассказала руководитель фонда «Креативная платформа GS» Оксана Ленда.



На благотворительной ярмарке можно было приобрести поделки, изготовленные прямо здесь: умельцы провели 12 мастер-классов, настолько увлекательных и доступных, что в них с радостью принимали участие даже дети, начиная с 4-х лет. Научиться можно было и скрапбукингу, и созданию новогодних открыток и украшений из фетра, и росписи деревянных игрушек и пряников.



Выступление музыкальной группы «РифЛексия» усилило радостное предвкушение праздника и веру в чудеса, а также наполнило каждого участника решимостью помогать во всем центру «Росток» и его воспитанникам. Это наша главная новогодняя резолюция-2018!

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