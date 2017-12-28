В Гусевском округе установили информационные таблички на объектах культурного наследия
28 декабрь 2017, 15:51
Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» продолжает работу по установке информационных табличек на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.Админстрация Гусевского района захоронение памятник
В среду, 27 декабря, такие таблички были установлены на 7 братских могилах и 2 памятниках:
Напоминаем Вам о том, что лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность.
В среду, 27 декабря, такие таблички были установлены на 7 братских могилах и 2 памятниках:
- Памятный камень в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен, (1970 г.) г. Гусев, Привокзальная площадь;
- Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1955 г.) Гусевский городской округ, п. Фурманово;
- Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1962 г.) Гусевский городской округ, п. Майское;
- Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1958 г.) Гусевский городской округ, п. Ольховатка;
- Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1947 г.) Гусевский городской округ, п. Красногорское;
- Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1955 г.) Гусевский городской округ, п. Приозерное;
- Братская могила советских воинов погибших в октябре 1944 - январе 1945гг. (1953 г.) Гусевский городской округ, п. Маяковское;
- Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1955 г.) Гусевский городской округ, г. Гусев, ул. Ю.Смирнова;
- Скульптура «Лось» (ск. Людвиг Фордермайер,бронза), (1910 г.) г. Гусев, ул. Победы.
Напоминаем Вам о том, что лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность.
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