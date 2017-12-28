В Гусевском округе установили информационные таблички на объектах культурного наследия

28 декабрь 2017, 15:51

Памятный камень в честь войск, штурмовавших город Гумбиннен, (1970 г.) г. Гусев, Привокзальная площадь;

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1955 г.) Гусевский городской округ, п. Фурманово;

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1962 г.) Гусевский городской округ, п. Майское;

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1958 г.) Гусевский городской округ, п. Ольховатка;

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1947 г.) Гусевский городской округ, п. Красногорское;

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1955 г.) Гусевский городской округ, п. Приозерное;

Братская могила советских воинов погибших в октябре 1944 - январе 1945гг. (1953 г.) Гусевский городской округ, п. Маяковское;

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945г. (1955 г.) Гусевский городской округ, г. Гусев, ул. Ю.Смирнова;

Скульптура «Лось» (ск. Людвиг Фордермайер,бронза), (1910 г.) г. Гусев, ул. Победы.



Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» продолжает работу по установке информационных табличек на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения.В среду, 27 декабря, такие таблички были установлены на 7 братских могилах и 2 памятниках:Напоминаем Вам о том, что лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовную, административную и иную ответственность.