На центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом»
28 декабрь 2017, 16:17
Вчера вечером на центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом», организованная отделом молодёжной политики Управления по культуре, спорту и делам молодёжи. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».акция новый год
Весёлые снеговики зазывали жителей и гостей города к главной ёлке. После того, как все собравшиеся громко позвали главных героев праздника, на площади появились Дед Мороз и Снегурочка.
Детишки с удовольствием рассказывали им и всем собравшимся стихотворения, получая за это сладкие подарки. А взрослые активно поздравляли гусевцев с наступающими новогодними праздниками. Были и традиционные хороводы вокруг лесной красавицы, и конечно общее фото на память.
Дед Мороз и Снегурочка приглашают Вас на центральную площадь 28 и 29 декабря 2017 года с 18.00 до 19.00. Создадим вместе новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.
Весёлые снеговики зазывали жителей и гостей города к главной ёлке. После того, как все собравшиеся громко позвали главных героев праздника, на площади появились Дед Мороз и Снегурочка.
Детишки с удовольствием рассказывали им и всем собравшимся стихотворения, получая за это сладкие подарки. А взрослые активно поздравляли гусевцев с наступающими новогодними праздниками. Были и традиционные хороводы вокруг лесной красавицы, и конечно общее фото на память.
Дед Мороз и Снегурочка приглашают Вас на центральную площадь 28 и 29 декабря 2017 года с 18.00 до 19.00. Создадим вместе новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.
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