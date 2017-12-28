Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Общество

На центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом»

28 декабрь 2017, 16:17
На центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом»
Вчера вечером на центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом», организованная отделом молодёжной политики Управления по культуре, спорту и делам молодёжи. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Весёлые снеговики зазывали жителей и гостей города к главной ёлке. После того, как все собравшиеся громко позвали главных героев праздника, на площади появились Дед Мороз и Снегурочка.

Детишки с удовольствием рассказывали им и всем собравшимся стихотворения, получая за это сладкие подарки. А взрослые активно поздравляли гусевцев с наступающими новогодними праздниками. Были и традиционные хороводы вокруг лесной красавицы, и конечно общее фото на память.

Дед Мороз и Снегурочка приглашают Вас на центральную площадь 28 и 29 декабря 2017 года с 18.00 до 19.00. Создадим вместе новогоднюю атмосферу и праздничное настроение.
Теги: акция новый год
183 просмотра
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
В Гусеве Полицейский Дед Мороз провел «спецоперацию» в детском доме
В Гусеве Полицейский Дед Мороз провел «спецоперацию» в детском доме
В Гусеве Дед Мороз работает водителем автобуса
В Гусеве Дед Мороз работает водителем автобуса
ФОК: 27 декабря на ледовой арене нашего комплекса прошел детский Рождественский бал
ФОК: 27 декабря на ледовой арене нашего комплекса прошел детский Рождественский бал

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»