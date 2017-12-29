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В Гусеве зафиксировали резкий подъём воды в реке Писса

29 декабрь 2017, 13:12
За последние сутки вода поднялась почти на полметра. В центре города некоторые деревья стоят в воде. Однако, в прогнозе возникновения и развития ЧС на территории области сообщается, что уровни воды на реках Янтарного края не приближаются к опасным отметкам. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Подъём воды в реках часто связан с погодой на Виштынецкой возвышенности. На самом высоком участке местности Янтарного края вместо снега идут дожди, температура воздуха днём поднимается выше 5 градусов.
Теги: Писса
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