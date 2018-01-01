Представители ЛДПР поздравили пациентов детского отделения Гусевской больницы с Новым годом

1 январь 2018, 00:18

Новогодние праздники в самом разгаре, впереди канун Нового года. На городской площади день ото дня проходят детские представления. Жаль, увидеть их не могут ребята, находящиеся на стационарном лечении. Разве ж это справедливо? Конечно нет. Если дети не могут попасть на праздник - праздник должен прийти к ним.



31 декабря депутат Калининградской областной Думы от фракции ЛДПР Олейник Андрей Иванович и представитель местного отделения ЛДПР города Гусева Зиновьев Александр Валерьевич посетили детское отделение Гусевской Центральной районной больницы с тем, чтобы поздравить детей и персонал медицинского учреждения с Новым годом, передать подарки от Деда Мороза, и, конечно же, искренне пожелать здоровья.



«Грустно осознавать, что в такой праздник ребята не могут поучаствовать в новогодних мероприятиях. Как могли постарались принести детям радость. От всей души желаем им скорейшего выздоровления. Также хочу выразить слова благодарности медицинскому персонала за их неоценимый труд. Пусть в Новом году сбудется всё, что вы загадали», - поделился Андрея Иванович.

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