Депутат от партии ЛДПР подарил спортивную форму Гусевской баскетбольной команде

23 февраля 2018, 17:48

В праздники принято дарить подарки и конечно же День Защитника Отечества не мог остаться без внимания со стороны фракции ЛДПР. 23 февраля депутат Калининградской областной Думы от партии ЛДПР Олейник Андрей Иванович и координатор местного отделения ЛДПР города Гусева Зиновьев Александр Валерьевич пришли в гости к действующим чемпионам Калининградской области по баскетболу не с пустыми руками.



Мужская команда баскетболистов под руководством опытнейшего тренера Стролис Юрия Антоновича неоднократно занимала призовые места на региональных соревнованиях и в День Защитника Отечества представители партии ЛДПР вручили баскетбольной команде комплекты спортивной формы.



«Вы настоящие защитники, настоящие бойцы. На сегодняшний день вы являетесь действующими чемпионами области, вы знаете как бороться, вы знаете как побеждать, поэтому это ваш настоящий праздник! Мы со своей стороны желаем вам удачи и множества побед!» — обратился к чемпионам Андрей Иванович.



В заключении — общее фото на память и на тренировку! Самая главная победа — ещё впереди, а если нужна поддержка и крепкое плечо — местное отделение партии ЛДПР готово оказать поддержку.

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