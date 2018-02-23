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Информационный сайт города Гусева

Депутат от партии ЛДПР подарил спортивную форму Гусевской баскетбольной команде

23 февраля 2018, 17:48
Депутат от партии ЛДПР подарил спортивную форму Гусевской баскетбольной команде
В праздники принято дарить подарки и конечно же День Защитника Отечества не мог остаться без внимания со стороны фракции ЛДПР. 23 февраля депутат Калининградской областной Думы от партии ЛДПР Олейник Андрей Иванович и координатор местного отделения ЛДПР города Гусева Зиновьев Александр Валерьевич пришли в гости к действующим чемпионам Калининградской области по баскетболу не с пустыми руками.

Мужская команда баскетболистов под руководством опытнейшего тренера Стролис Юрия Антоновича неоднократно занимала призовые места на региональных соревнованиях и в День Защитника Отечества представители партии ЛДПР вручили баскетбольной команде комплекты спортивной формы.

«Вы настоящие защитники, настоящие бойцы. На сегодняшний день вы являетесь действующими чемпионами области, вы знаете как бороться, вы знаете как побеждать, поэтому это ваш настоящий праздник! Мы со своей стороны желаем вам удачи и множества побед!» — обратился к чемпионам Андрей Иванович.

В заключении — общее фото на память и на тренировку! Самая главная победа — ещё впереди, а если нужна поддержка и крепкое плечо — местное отделение партии ЛДПР готово оказать поддержку.
баскетбол ЛДПР День защитника Отечества
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Военторг
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Цена?
Вчера, 17:57   ЦитироватьОтветить0
чел
# 2чел
более 1000₽?
Вчера, 19:39   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 3Житель
Вот молодцы ЛДПР !
Вчера, 19:40   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 4Гость.
Партия ЛДПР себя позиционирует как патриоты, поддержим нашего производителя и т.п. лабуда. Форма, которую вы подарили производства Китай. Почему так? И почему ваш лидер Жирик ходит в костюмах и обуви итальянских производителей? Вы решили сразу продаться врагам, чтобы не ждать их прихода? Дайте ответ.
Вчера, 20:04   ЦитироватьОтветить0
я
# 5я
Цитата: Гость.
Партия ЛДПР себя позиционирует как патриоты, поддержим нашего производителя и т.п. лабуда. Форма, которую вы подарили производства Китай. Почему так? И почему ваш лидер Жирик ходит в костюмах и обуви итальянских производителей? Вы решили сразу продаться врагам, чтобы не ждать их прихода? Дайте ответ.

В отличии диванного теоретика, хоть что-то подарил
Вчера, 21:44   ЦитироватьОтветить3
Гость.
# 6Гость.
Я хочу ответ. а не ту глупость, что вы написали.
Вчера, 21:56   ЦитироватьОтветить0
чел
# 7чел
форма мэйд ин раша
Вчера, 22:03   ЦитироватьОтветить1

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