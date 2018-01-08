Рождество Христово в городе Гусеве
8 январь 2018, 14:03
Праздничное настроение гусевцам в день Рождества Христова подарил городской Дом культуры, представив на центральной площади Рождественскую программу. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».Рождество Христово
Перед многочисленными зрителями выступил хор народной песни «Русь». После чего начались интерактивные конкурсы. Дети в сопровождении скоморохов разделились на две команды и весёлые соревнования стартовали.Предстояло проявить меткость в забрасывании снежков в специальные шляпы, проскакать на деревянной лошади полосу препятствий в виде змейки, пронести специально заготовленный снежок, лежащий на теннисной ракетке, нарядить на скорость ёлочку.
В перерывах на сцене выступали солисты городского Дома культуры. Команды справились с заданием, победила дружба и все участники получили поощрительные призы. В завершении на площади появились сказочные Дед Мороз и Снегурочка, закружив всех в большом Рождественском хороводе возле главной ёлки города.
Накануне, 6 января, сотни верующих пришли в Храм Всех Святых, где прошла праздничная Божественная литургия, предворяемая Великим повечерием. Рождественскую службу провёл настоятель храма отец Георгий.
Перед многочисленными зрителями выступил хор народной песни «Русь». После чего начались интерактивные конкурсы. Дети в сопровождении скоморохов разделились на две команды и весёлые соревнования стартовали.Предстояло проявить меткость в забрасывании снежков в специальные шляпы, проскакать на деревянной лошади полосу препятствий в виде змейки, пронести специально заготовленный снежок, лежащий на теннисной ракетке, нарядить на скорость ёлочку.
В перерывах на сцене выступали солисты городского Дома культуры. Команды справились с заданием, победила дружба и все участники получили поощрительные призы. В завершении на площади появились сказочные Дед Мороз и Снегурочка, закружив всех в большом Рождественском хороводе возле главной ёлки города.
Накануне, 6 января, сотни верующих пришли в Храм Всех Святых, где прошла праздничная Божественная литургия, предворяемая Великим повечерием. Рождественскую службу провёл настоятель храма отец Георгий.
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