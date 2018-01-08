Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Общество

Рождество Христово в городе Гусеве

8 январь 2018, 14:03
Рождество Христово в городе Гусеве
Праздничное настроение гусевцам в день Рождества Христова подарил городской Дом культуры, представив на центральной площади Рождественскую программу. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Перед многочисленными зрителями выступил хор народной песни «Русь». После чего начались интерактивные конкурсы. Дети в сопровождении скоморохов разделились на две команды и весёлые соревнования стартовали.Предстояло проявить меткость в забрасывании снежков в специальные шляпы, проскакать на деревянной лошади полосу препятствий в виде змейки, пронести специально заготовленный снежок, лежащий на теннисной ракетке, нарядить на скорость ёлочку.

В перерывах на сцене выступали солисты городского Дома культуры. Команды справились с заданием, победила дружба и все участники получили поощрительные призы. В завершении на площади появились сказочные Дед Мороз и Снегурочка, закружив всех в большом Рождественском хороводе возле главной ёлки города.

Накануне, 6 января, сотни верующих пришли в Храм Всех Святых, где прошла праздничная Божественная литургия, предворяемая Великим повечерием. Рождественскую службу провёл настоятель храма отец Георгий.
Теги: Рождество Христово
357 просмотров
1
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
В Гусеве Дед Мороз работает водителем автобуса
В Гусеве Дед Мороз работает водителем автобуса
Возле ёлки новогодней веселятся все сегодня
Возле ёлки новогодней веселятся все сегодня
На центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом»
На центральной площади Гусева прошла акция «Поздравь любимый город с Новым годом»
В Гусеве Полицейский Дед Мороз провел «спецоперацию» в детском доме
В Гусеве Полицейский Дед Мороз провел «спецоперацию» в детском доме

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»