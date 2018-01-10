Антон Алиханов ознакомился с работой структурного подразделения Гусевской ЦРБ

10 январь 2018, 16:57

С работой структурного подразделения Гусевской ЦРБ в новых условиях в среду, 10 января, в ходе рабочей поездки на восток области ознакомился глава региона Антон Алиханов. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.



Капитальный ремонт помещений женской консультации и дневного стационара больницы на 25 коек, который находится в этом же здании, был осуществлен за счет областного бюджета. По поручению губернатора, которое он дал во время посещения Гусевской ЦРБ в мае 2017 года, на эти цели из резервного фонда было выделено в общей сложности 6,5 миллиона рублей.



С прошлого года одним из важнейших направлений в работе женской консультации стало раннее выявление заболеваний половой сферы и молочной железы, в том числе онкозаболеваний. Для этого в ее структуре был организован кабинет патологии шейки матки. Аппарат УЗИ экспертного класса позволяет своевременно выявлять патологии и начать эффективное лечение.



«В 2017 году цитологическое исследование у нас прошли пять тысяч женщин, у 12 из них выявлены онкозаболевания, к счастью, все на ранних стадиях, – отметила главный врач больницы Ольга Герцог. – В этом году будем двигаться дальше и дооснащать женскую консультацию за счет собственных средств».



По словам руководителя ЦРБ, в настоящее время служба оказания медпомощи жительницам Гусева укрепляется врачебными кадрами и средним медперсоналом. Сегодня в штате женской консультации трудятся четыре врача акушера-гинеколога, врач УЗ-диагностики, медицинский психолог, четыре акушерки. В августе из Красноярска приехала врач - оперирующий акушер-гинеколог Юлия Мумусина, и за это время здесь проведено 15 специализированных гинекологических операций жительницам не только Гусева, но и других восточных муниципалитетов области. Также планируется лицензирование малоинвазивных хирургических вмешательств, относящихся к высокотехнологичной медицинской помощи.



«В нашей женской консультации мы организуем школу здоровья для будущих мам и пап, – поделилась планами Ольга Герцог. – Будем рассказывать им обо всех моментах течения беременности, готовить родителей к счастливому материнству и отцовству, уходу за новорожденным, популяризировать грудное вскармливание».



Антон Алиханов высоко оценил проделанную работу, выразив уверенность в том, что преобразования позволят существенно повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациенткам на востоке Калининградской области



«Для нас медицина – наш самый главный приоритет, – подчеркнул губернатор. – И мы будем развивать ее и дальше, чтобы улучшались качество и условия обслуживания жителей, укреплялась материально-техническая база лечебных учреждений и в здравоохранение пришли новые профессиональны кадры».



В завершение посещения женской консультации Антон Алиханов вручил главному врачу Гусевской ЦРБ ключи от служебной трехкомнатной квартиры, выделенной муниципалитетом, а также поддержал решение местных властей по вопросу реконструкции одного из зданий под 65-квартирный жилой дом с квартирами для работников социальной сферы.

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