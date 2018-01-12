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Евгений Михайлов поздравил по телефону сына Героя Советского Союза С.И. Гусева с 80-летием

12 январь 2018, 15:45

Фотография дочери и сына Сергея Ивановича Гусева, во время приезда в город Гусев в 2010 году.
Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов сегодня по телефону поздравил Михаила Сергеевича Гусева, сына Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева имя которого носит наш город с 80-летием.

«От имени всех гусевцев и от себя лично поздравляю вас с 80-летием. Подвиг вашего отца навечно вписан в историю нашего города, который носит его имя. И для жителей нашего округа Вы всегда были и остаётесь образцом для подражания, как продолжатель славной военной династии», - сказал Евгений Михайлов.

Михаил Сергеевич проживает в городе Москве. Глава пожелал ему крепкого здоровья, долголетия, душевной гармонии и оптимизма. Также Евгений Михайлов пригласил Михаила Гусева в наш город на празднование 73-годовщины Великой Победы. В этом году праздничная церемония пройдет в сквере Аллея Славы, где в этом году торжественно будет открыт вечный огонь, в память о тех, кто погиб во время штурма Гумбиннена и всех кто отдал жизни за Победу.
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