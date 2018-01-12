В Гусевском кадетском корпусе прошла встреча представителей 11 армейского корпуса с руководителем филиала

12 январь 2018, 16:08

Сегодня в Гусевском кадетском корпусе прошла встреча представителей 11 армейского корпуса с руководителем филиала Валентиной Пономаренко.



Обсуждались вопросы сотрудничества: организация совместной работы по военно-патриотическому воспитанию, оказание шефской и методической помощи.



Валентина Пономаренко провела гостей по территории учебного заведения, показала классы, жилой блок, медицинский пункт, столовую.



Заместители командира корпуса Андрей Зембатов и Вадим Смирнов поблагодарили педагогический коллектив за обучение и военно-патриотическое воспитание детей.



Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, присутствовавший на встрече, выразил уверенность, что сотрудничество с армейским корпусом выведет на более высокий уровень военно-прикладную составляющую учебного процесса.



В завершении встречи офицеры подарили кадетам наборы чайной посуды и электрические чайники.

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