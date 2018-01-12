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В Гусевском кадетском корпусе прошла встреча представителей 11 армейского корпуса с руководителем филиала

12 январь 2018, 16:08
В Гусевском кадетском корпусе прошла встреча представителей 11 армейского корпуса с руководителем филиала
Сегодня в Гусевском кадетском корпусе прошла встреча представителей 11 армейского корпуса с руководителем филиала Валентиной Пономаренко.

Обсуждались вопросы сотрудничества: организация совместной работы по военно-патриотическому воспитанию, оказание шефской и методической помощи.

Валентина Пономаренко провела гостей по территории учебного заведения, показала классы, жилой блок, медицинский пункт, столовую.

Заместители командира корпуса Андрей Зембатов и Вадим Смирнов поблагодарили педагогический коллектив за обучение и военно-патриотическое воспитание детей.

Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, присутствовавший на встрече, выразил уверенность, что сотрудничество с армейским корпусом выведет на более высокий уровень военно-прикладную составляющую учебного процесса.

В завершении встречи офицеры подарили кадетам наборы чайной посуды и электрические чайники.
Теги: кадеты военные Единая Россия
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Панамаренко все же власти хочется, у ЕР не срослось. А как же омолодение кадров.
Сегодня, 20:01   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 2Житель
Все хотят у кормушки быть.
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 3Гость Гость
Цитата: Гость Гость
Панамаренко все же власти хочется, у ЕР не срослось. А как же омолодение кадров.

Товарищ Гнездилов блогер данной статьи,работает по поручению Е.Е. читаем дальше.
Сегодня, 21:59   ЦитироватьОтветить2
Мама
# 4Мама
Цитата: Гость Гость
Панамаренко все же власти хочется, у ЕР не срослось. А как же омолодение кадров.

Михайлов с Гнездилов всю молодежь сожрали. Работать на перспективу уже некому. Очень рада за ребят, новому директору успехов. ( Очень хочется 10-11класс).
Сегодня, 22:13   ЦитироватьОтветить2
Гость Пупкин
# 5Гость Пупкин
В принципе новость нормальная, по пробуй этих военных куда нибуть привести в Город на любую встречу, не дождаться.
Стоит себе развернутая дивизия и ни в чем не участвует. только пользуется благами города.
Как не стало политработников в Армиии, так и все заглохло - никакого единения армии с народом.
Если я не прав - пусть военные чины ответят?
Сегодня, 22:24   ЦитироватьОтветить0

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