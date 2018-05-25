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Информационный сайт города Гусева

Двадцать юных защитников Отечества завершают в этом году свою учебу в кадетском корпусе

25 мая 2018, 17:51
Двадцать юных защитников Отечества завершают в этом году свою учебу в кадетском корпусе
Сегодня «Последний звонок» прозвенел в гусевском филиале Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Двадцать юных защитников Отечества девятого класса завершают в этом году свою учебу в кадетском корпусе и готовятся к сдаче экзаменов.

На торжественной линейке присутствовали врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, заместитель главы администрации Людмила Томина, заместитель командира 11-го армейского корпуса гвардии полковник Владимир Румянцев, директор Кадетского морского корпуса Татьяна Бартминская, руководитель филиала Кадетского морского корпуса в Гусеве Валентина Пономаренко, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев и другие официальные лица.

Временно исполняющий обязанности главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев поздравил ребят с этим знаменательным днем: «Отрадно, что именно в Гусеве открыт филиал Кадетского морского корпуса, и ребята на востоке области имеют возможность сделать выбор: связать свою жизнь с военным делом или осваивать гражданские профессии. Надеюсь, что вы все сделаете для себя правильный выбор. Хочу пожелать вам удачи на выпускных экзаменах и успехов на жизненном пути!»

К поздравлениям присоединился и глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов: «Последний звонок — это команда „На старт!“. И пускай ваш старт будет высоким, а результаты — достойными!».

После официальной части мероприятия на плацу в ритме вальса закружились мужественные кадеты и девушки в нежных белых платьях. Затем, по традиции выпускник вместе с кадетом младших классов дали долгожданный «Последний звонок». Завершилось мероприятие торжественным маршем учеников и их руководителей.
кадеты выпускники
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