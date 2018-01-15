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Новости / Общество

В Гусеве сотрудники ГИБДД продолжают занятия с водителями в рамках мероприятия «Детское автокресло»

15 январь 2018, 17:14
В Гусеве сотрудники ГИБДД продолжают занятия с водителями в рамках мероприятия «Детское автокресло»
В городе Гусеве сотрудники Госавтоинспекции продолжают напоминать водителям о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров. 12 января профилактические беседы дорожные полицейские провели с родителями воспитанников детского сада «Светлячок».

Мамам и папам маленьких пассажиров рассказали, что только строгое соблюдение Правил дорожного движения и использование автокресла может обеспечить безопасность детей в автомобиле. Полицейские предупредили взрослых, что при выборе детского удерживающего устройства необходимо учитывать возраст и вес ребенка, а также качество изделия.

Инспекторы ГИБДД напомнили взрослым, что ребенок должен находиться в автокресле даже во время поездок на небольшие расстояния.

Всем участникам акции сотрудники ГИБДД вручили информационные памятки, а маленьким пассажирам подарили световозвращающие значки и раскраски, обучающие ПДД.
Теги: ГИБДД
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