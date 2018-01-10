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В Гусеве автоинспекторы проводят профилактическую акцию «Детское кресло - в каждую машину!»

10 январь 2018, 16:20
В Гусеве автоинспекторы проводят профилактическую акцию «Детское кресло - в каждую машину!»
Инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гуевский» дали старт профилактической акции «Детское кресло - в каждую машину!». В вечерние часы у детских садов, расположенных на территории районного центра, полицейские проводят обучающие занятия для родителей. Сотрудники ГИБДД объясняют, как правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка, а также проводят мастер-классы по правильной установке автокресла в салоне транспортного средства.

Каждому юному пассажиру автоинспекторы вручают раскраски с обучающим материалом по подбору и правильной установке детского удерживающего устройства в салоне автомобиля.

Согласно данным ГИБДД, нередки случаи, когда даже при наличии в салоне автомобиля детского удерживающего устройства, взрослые допускают грубые нарушения - не закрепляют автокресла к сиденью машины, не пристегивают малышей, находящихся в автокреслах и автолюльках.

Сотрудники Госавтоинспекции Гусевского района надеются, что информация, полученная в ходе уроков, повысит ответственность взрослых за безопасность маленьких пассажиров.
Теги: акция гаи
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