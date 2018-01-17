Более 200 человек вступило в ряды юнармейцев в Гусеве
17 январь 2018, 13:00
Одним из главных центров юнармейского движения в Гусеве стал Музей Боевой Славы 18-й дивизии. Представители ветеранских организаций рассказывают школьникам об истории прославленного соединения и подвигах советских солдат.Теги: юнармия
Как рассказывает «ГТРК «Калининград», военнослужащие гарнизона помогли организовать сержантские сборы, лидеры юнармейцев прошли специальную подготовку и теперь возглавляют отделения в школах городского округа.
Андрей Гойколов, начальник штаба муниципального отделения юнармии Гусевского городского округа:
— Когда придёт время, возраст, они должны быть готовы ко всему, чтобы не просто отдавать дань традициям, а постоять за себя и Родину.
Как рассказывает «ГТРК «Калининград», военнослужащие гарнизона помогли организовать сержантские сборы, лидеры юнармейцев прошли специальную подготовку и теперь возглавляют отделения в школах городского округа.
Андрей Гойколов, начальник штаба муниципального отделения юнармии Гусевского городского округа:
— Когда придёт время, возраст, они должны быть готовы ко всему, чтобы не просто отдавать дань традициям, а постоять за себя и Родину.
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