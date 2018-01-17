Стройцентр
Новости / Общество

Более 200 человек вступило в ряды юнармейцев в Гусеве

17 январь 2018, 13:00
Более 200 человек вступило в ряды юнармейцев в Гусеве
Одним из главных центров юнармейского движения в Гусеве стал Музей Боевой Славы 18-й дивизии. Представители ветеранских организаций рассказывают школьникам об истории прославленного соединения и подвигах советских солдат.

Как рассказывает «ГТРК «Калининград», военнослужащие гарнизона помогли организовать сержантские сборы, лидеры юнармейцев прошли специальную подготовку и теперь возглавляют отделения в школах городского округа.

Андрей Гойколов, начальник штаба муниципального отделения юнармии Гусевского городского округа:
— Когда придёт время, возраст, они должны быть готовы ко всему, чтобы не просто отдавать дань традициям, а постоять за себя и Родину.
Теги: юнармия
350 просмотров   |   5 комментариев
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Делегация из Гусева привела в порядок захоронения советских воинов в Польше и Литве
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Ко дню бригады
Ко дню бригады
Школьники Гусевского района посетили Гвардейскую мотострелковую бригаду
Школьники Гусевского района посетили Гвардейскую мотострелковую бригаду
Зритель
# 1Зритель
Их готовят в Сирию? Или какая Украина на нас опять напала?...
Вчера, 17:33   ЦитироватьОтветить2
Паша Арбузов
# 2Паша Арбузов
Вот этот седой дяденька показывает молодым неокрепшим отрокам механизм, которым можно убить много-много людей. А для чего им это?
Вчера, 17:43   ЦитироватьОтветить2
Гость Местный
# 3Гость Местный
Цитата: Зритель
Или какая Украина на нас опять напала?...

Чтоб не напала.

Цитата: Паша Арбузов
Вот этот седой дяденька показывает молодым неокрепшим отрокам механизм, которым можно убить много-много людей. А для чего им это?

На тот случай если кто-то нападёт.
Вчера, 17:51   ЦитироватьОтветить0
Дядя
# 4Дядя
Что-то как-то слабовато, нужно больше негатива!
Вчера, 18:46   ЦитироватьОтветить1
Гость Пупкин
# 5Гость Пупкин
Восхищаюсь Владимиром Николаевичем Дацюком. В его возрасте он не только совет ветеранов возглавляет, но и с детьми работает. Кстати, денег не платят за это.
Вчера, 20:42   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»