/ / / Председатель совета ветеранов Василий Коляго рассказал о службе в 18-й гвардейской мотострелковой дивизии

5 августа 2019, 13:55

Беседовал Сергей Каюков

«За доблестный труд»

В сентябре этого года свой 80-летний юбилей отметит 18-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая некогда была расквартирована в нашем славном городе. Директивой Генерального штаба ВМФ от 19 ноября 2001 года дивизия была переформирована в 19-й гвардейский отдельный разведывательный батальон. А спустя месяц батальон был переформирован в 79-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Инстербургскую Краснознаменную ордена Суворова бригаду.О том, как идет подготовка к юбилею, мы решили поговорить с председателем Совета ветеранов 18-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии подполковником в отставке Василием Коляго, который семь лет отдал службе в прославленном соединении.— Действительно, с июня 1988 года по май 1995 года мне, как и некоторым жителям нашего города, посчастливилось служить в Центральной группе войск, где в то время дислоцировалась 18-я гвардейская мотострелковая дивизия, а затем продолжить службу в Гусеве, куда она была переведена.За годы службы было много значимых событий в моей жизни. Но, наверное, наиболее памятным, когда Совет ветеранов Новосибирска, откуда начинала свой боевой путь наша дивизия, принял решение образовать Совет ветеранов 18-й гвардейской мотострелковой дивизии по месту ее дислокации — в Гусеве. И ветераны-фронтовики, прибывшие в Гусев на празднование полувекового юбилея Великой Победы, доверили мне, тогда еще совсем молодому ветерану военной службы, возглавить Совет. И я считаю, что мы — ветераны военной службы, воины Инстербургского соединения должны сохранить и продолжить славные боевые традиции наших отцов и дедов. Ведь 18-я сибирская дивизия прошла славный боевой путь от стен Москвы до Кенигсберга, Пиллау. Части дивизии принимали участие в таких войсковых операциях, как битва за Москву, Курская битва, Белорусская операция, разгром немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии. В ходе битвы за столицу нашей Родины дивизия получила первую благодарность от Верховного Главнокомандующего.С июля 1941 года по апрель 1945 года в документах дивизии нет слова «отступление». Из 1 418 дней Великой Отечественной войны 1 400 дней дивизия находилась в составе действующей армии. Награды на Боевом Знамени — подтверждение заслуг, героизма, стойкости и мужества личного состава: 14 980 солдат, сержантов и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями, а 4 военнослужащих дивизии стали Героями Советского Союза. Один из них — командир дивизии генерал Григорий Карижский (в Черняховске есть улица его имени и установлена памятная доска — прим.ред.).Немало и тех, кто получил генеральские звания в послевоенные годы. Несмотря на возраст, потратив немало сил и энергии при несении воинской службы, многие ветераны 18-й гвардейской мотострелковой дивизии — 79-й отдельной мотострелковой бригады остались молоды душой, занимают активную жизненную позицию и сегодня находят силы и возможности трудиться на благо общества.— Юбилей — важное событие в жизни каждого человека. В частях нашего прославленного соединения за 80 лет прошли школу жизни, мужества, чести и отваги тысячи и тысячи защитников Родины. И каждый из них внес свою посильную лепту в создание, сохранение и приумножение боевых традиций этого прославленного соединения. Значит, каждый из них в сентябре 2019 года будет юбиляром! Но отмечать юбилей нашего прославленного соединения Совет ветеранов, командование бригады планируют в октябре, а не в сентябре.— Мы решили уступить свою дату еще одному юбиляру — 168 гвардейскому Гумбинненскому Краснознаменному стрелковому полку. Это одна из 12-ти воинских частей, получивших в годы войны за овладение Гумбинненом почетное наименование «Гумбинненская». Юбилей бригады станет, как первое в цикле практических мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, крупным военно-патриотическим праздником воинов Гусевского и Советского гарнизонов, населения Гусевского, Балтийского, Черняховского округов и города Советска. Мы уже проводим работу по поиску и оповещению ветеранов соединения, готовим материалы для районных, региональных и федеральных СМИ. Нами отработаны проекты памятных знаков и значков. Создается юбилейный фильм. Готовится юбилейный фотоальбом воспоминаний, плакаты, буклеты и юбилейный выпуск фронтовой дивизионной газеты. Кроме того в день юбилея мы планируем провести офицерский бал и другие мероприятия. Для этого ветераны дивизии и бригады, как обычно, решили организовать сбор средств на проведение юбилея из своих пенсий. Мы обратились также к командованию Балтийского флота с просьбой помочь в ремонте гарнизонного Дома офицеров и музея Боевой славы соединения. Если нам командование откажет, то обратимся к Министру обороны и Верховному Главнокомандующему.Радует то, что администрация Гусевского городского округа и Совет депутатов оказывают нам активную поддержку и помощь в подготовке к юбилею. И нет сомнения в том, что и этот праздник мы проведем достойно, красиво.Убедительная просьба к ветеранам соединения и всем, кто желает принять участие и оказать посильную материальную помощь в осуществлении задуманного, откликнуться и позвонить по телефонам: Василий Коляго 89506763769, Сергей Ковалев 89212655373, Борис Николаев 89216116137, Петр Будник 89114814750.