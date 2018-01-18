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Где на востоке Калининградской области найти снежные горки

18 январь 2018, 11:03
Где на востоке Калининградской области найти снежные горки
Выпавший снег – благо для аграриев и любителей активного отдыха. Самые обширные поля озимых и самые высокие горки в регионе находятся на востоке области. Корреспондент «ГТРК «Калининград» Виталий Хвалей побывал в Озёрске и Гусеве, и получил огромный заряд адреналиновой терапии.

Автомобилистам и дорожникам большой снег не в радость, а сельхозпроизводителям, такая погода нравится. Наконец-то озимые под белым покрывалом. Значит можно надеяться на неплохой урожай.

Держим путь на юго-восток Янтарного края. Рядом с Озёрском рельеф местности становится холмистым.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Горнолыжный спуск в посёлке Новогурьевское – единственный в Калининградской области. Жители региона знают его под названием «Малые бобры». Три года без снега, и, казалось бы, калининградцы должны забыть об этом месте. Но, нет, многие интересуются состоянием снежного покрова на этом склоне.

Пятисантиметрового слоя снега маловато для скоростного спуска. В Новогурьевском готовят более пологий склон, там нет подъёмника, но настоящих любителей лыж это не остановит.

Валерий Лапинский, управляющий турбазы:
— Снег идёт это хорошо. Прогноз погоды говорит, что в ближайшее время, будет снег хороший, надеемся, что будет возможность покататься на ватрушках и сноуборде. Нельзя быть в ужасе от природы, а для нас это счастье – снег.

Счастливые мгновения дарят горки в Гусеве. Некоторые горожане используют обеденный перерыв для горячих впечатлений на морозце.

Светлана Суханкина, житель Гусева:
— Мы просто так. Первый день зимы, первый день снега, мы отмечаем.

Молодые родители привезли малышей в лес на колясках. Полина Афанасьва мчится с горки с полуторогодовалым сынишкой Арсением. Для малыша это первый опыт

Полина Афанасьева, житель Гусев:
— И с мамой танцуем и с мамой везде. Мы ничего не понимаем, снег у нас, или не снег. Мама радуется, а ребёнок за компанию. Дождались, скажи, дождались, хоть немножечко хоть чуточку.
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