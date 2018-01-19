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Незаконно возведенная постройка на месте дачи Германа Геринга снесена

19 январь 2018, 13:24
На территории Виштынецкого парка снесли незаконно возведенную постройку на месте, где располагалась дача Германа Геринга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

В отделе судебных приставов Нестеровского района на основании решения районного суда было возбуждено исполнительное производство об обязании 32-летней жительницы г. Гусева снести принадлежащей ей самовольно возведенный объект незавершенного строительства общей площадью 2 161 кв. метров.

Владелице самовольно возведенной постройки было вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, и она также была предупреждена о 5-дневном добровольном сроке исполнения требований исполнительного документа, по истечении которого с должника помимо долга еще будет взыскан исполнительский сбор. Также в случае неисполнения судебного решения должница была предупреждена о привлечении ее к уголовной ответственности.

Но даже после всех предупреждений должница решения суда исполнять не спешила, в связи с чем в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении с назначением наказания в виде штрафа 1 тысячи рублей и постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.

После направления в адрес должника копий постановлений о назначении административного наказания штраф и исполнительский сбор были погашены в полном объеме, а самовольно возведенный «Гостевой дом» снесен.
Теги: дача Геринга
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Русский ювелирный дом
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я
# 1я
с назначением наказания в виде штрафа 1 тысячи рублей и постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.
НЕ СМЕШИТЕ ЛЮДЕЙ.
Вчера, 14:44   ЦитироватьОтветить4
Вах
# 2Вах
Цитата: я
с назначением наказания в виде штрафа 1 тысячи рублей и постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.
НЕ СМЕШИТЕ ЛЮДЕЙ.

Вот такой вот у нас закон "Об исполнительном производстве".
Вчера, 15:12   ЦитироватьОтветить1

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