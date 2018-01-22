Магазин «Двери» на Красноармейской
Новости / Общество

Гусевский суд восстановил на работу незаконно уволенную за прогул женщину

22 январь 2018, 13:39
Гусевский суд восстановил на работу незаконно уволенную за прогул женщину
В Гусевский городской суд обратилась женщина с иском к индивидуальному предпринимателю о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов, просила признать незаконным приказ о прекращении (расторжении) трудового договора и увольнении. Истица указала, что была незаконно отстранена от работы, а затем и вовсе уволена.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.

6 августа 2012 года истица была принята на должность заведующей складом к индивидуальному предпринимателю, в этот же день с ней был заключен трудовой договор (контракт), а 1 сентября 2015 года заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

Весной 2017 года были совершены кражи со склада, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, на котором она работала, в связи с этим 10 мая 2017 года ответчик отстранил её от занимаемой должности.

24 июля 2017 года с ней был расторгнут трудовой договор, и она была уволена за неоднократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – прогул.

Суд указал, что у работодателя не имелось законных оснований для отстранения истицы от должности, в связи с этим истица вынужденно отсутствовала на рабочем месте с 10 мая 2017 года.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что увольнение сотрудницы за неоднократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – прогул является незаконным, и она подлежит восстановлению на работе.

Гусевский городской суд признал незаконным приказ индивидуального предпринимателя о прекращении (расторжении) трудового договора и увольнении с 24 июля 2017 года истицы, восстановил её на работе в должности заведующей складом, взыскал в её пользу заработную плату за время вынужденного прогула за период с 10 мая 2017 года по 4 октября 2017 года в размере 102 706 рублей 80 копеек, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей и судебные расходы в размере 18 000 рублей.
Теги: суд
559 просмотров   |   1 комментарий
1
Магазин игрушек «Бегемотик»
Другие новости по теме
Гусевский суд решил взыскать с организации 84 тыс руб за незаконное увольнение
Гусевский суд решил взыскать с организации 84 тыс руб за незаконное увольнение
21 января состоялся автопробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
21 января состоялся автопробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
Гусевским судом рассмотрено дело сотрудника правоохранительных органов уволенного по сокращению
Гусевским судом рассмотрено дело сотрудника правоохранительных органов уволенного по сокращению
В Гусеве ИП вынудили рассчитаться по зарплате через суд
В Гусеве ИП вынудили рассчитаться по зарплате через суд
Свой
# 1Свой
Сколько времени теперь она будет "выколачивать" с ИП эти присужденные компенсации?
Вчера, 16:19   ЦитироватьОтветить2

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»