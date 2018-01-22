Гусевский суд восстановил на работу незаконно уволенную за прогул женщину

22 январь 2018, 13:39

В Гусевский городской суд обратилась женщина с иском к индивидуальному предпринимателю о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда и судебных расходов, просила признать незаконным приказ о прекращении (расторжении) трудового договора и увольнении. Истица указала, что была незаконно отстранена от работы, а затем и вовсе уволена.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



6 августа 2012 года истица была принята на должность заведующей складом к индивидуальному предпринимателю, в этот же день с ней был заключен трудовой договор (контракт), а 1 сентября 2015 года заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.



Весной 2017 года были совершены кражи со склада, принадлежащего индивидуальному предпринимателю, на котором она работала, в связи с этим 10 мая 2017 года ответчик отстранил её от занимаемой должности.



24 июля 2017 года с ней был расторгнут трудовой договор, и она была уволена за неоднократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – прогул.



Суд указал, что у работодателя не имелось законных оснований для отстранения истицы от должности, в связи с этим истица вынужденно отсутствовала на рабочем месте с 10 мая 2017 года.



С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что увольнение сотрудницы за неоднократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей – прогул является незаконным, и она подлежит восстановлению на работе.



Гусевский городской суд признал незаконным приказ индивидуального предпринимателя о прекращении (расторжении) трудового договора и увольнении с 24 июля 2017 года истицы, восстановил её на работе в должности заведующей складом, взыскал в её пользу заработную плату за время вынужденного прогула за период с 10 мая 2017 года по 4 октября 2017 года в размере 102 706 рублей 80 копеек, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей и судебные расходы в размере 18 000 рублей.

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