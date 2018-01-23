На пересечениях с улицей Московской установят четыре камеры видеонаблюдения
23 январь 2018, 18:27
Начальник МО МВД России «Гусевский» Руслан Молчанов обратился к главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову с вопросом о рассмотрении установки камер уличного видеонаблюдения системы «Безопасный город» на пересечении улицы Московской с улицами Саперная, Ю. Смирнова и Северная.видеонаблюдение Безопасный город Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня Евгений Михайлов совместно с начальником службы участковых уполномоченных полиции Алексеем Арешковым, начальником отдела ГО и ЧС Иваном Ольшанским, начальником управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павлом Нефедовым, а также депутатом окружного Совета депутатов Ларисой Бесшапочниковой провел выездное совещание по вопросу установки камер видеонаблюдения.
Алексей Арешков рассказал о том, что улица Московская является одной из самых оживленных в городе и, зачастую, активность на ней носит негативный характер. За прошедший 2017 год здесь было зафиксировано наибольшее количество автомобильных аварий с участием пешеходов. Он также отметил, что на перекрестке улиц Московской, Саперной и Толстого было выявлено большое количество преступлений. Камеры видеонаблюдений частных организаций имеют незначительный угол обзора и слабое разрешение видеозаписи, что не позволяет распознать нарушителей.
Депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова указала собравшимся на еще один участок с интенсивным движением, где всегда проходит большое количество детей. Она предложила установить камеры на пересечении улиц Московской и Ломоносова, недалеко от МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
«Улица Московская является связующей артерией города. Каждый день по ней проходят множество детей в школы и детские сады. А их безопасность – это основной приоритет. Поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы ее обеспечить», - сказал Евгений Михайлов.
Глава администрации поручил начальнику отдела ГО и ЧС Ивану Ольшанскому согласовать с МО МВД России «Гусевский» и окружным Советом Депутатов схему установки камер наблюдения и их направления видеофиксации.
2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности. Администрацией округа запланирована в этом году реализация энергосервисного контракта, который предполагает замену более 1000 светильников в городе, в том числе по ул. Московской. Это также позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и преступлений. Но хочется надеяться, что не только техническая оснащенность города поможет повысить уровень безопасности, но и сознательность наших граждан.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня Евгений Михайлов совместно с начальником службы участковых уполномоченных полиции Алексеем Арешковым, начальником отдела ГО и ЧС Иваном Ольшанским, начальником управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павлом Нефедовым, а также депутатом окружного Совета депутатов Ларисой Бесшапочниковой провел выездное совещание по вопросу установки камер видеонаблюдения.
Алексей Арешков рассказал о том, что улица Московская является одной из самых оживленных в городе и, зачастую, активность на ней носит негативный характер. За прошедший 2017 год здесь было зафиксировано наибольшее количество автомобильных аварий с участием пешеходов. Он также отметил, что на перекрестке улиц Московской, Саперной и Толстого было выявлено большое количество преступлений. Камеры видеонаблюдений частных организаций имеют незначительный угол обзора и слабое разрешение видеозаписи, что не позволяет распознать нарушителей.
Депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова указала собравшимся на еще один участок с интенсивным движением, где всегда проходит большое количество детей. Она предложила установить камеры на пересечении улиц Московской и Ломоносова, недалеко от МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».
«Улица Московская является связующей артерией города. Каждый день по ней проходят множество детей в школы и детские сады. А их безопасность – это основной приоритет. Поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы ее обеспечить», - сказал Евгений Михайлов.
Глава администрации поручил начальнику отдела ГО и ЧС Ивану Ольшанскому согласовать с МО МВД России «Гусевский» и окружным Советом Депутатов схему установки камер наблюдения и их направления видеофиксации.
2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности. Администрацией округа запланирована в этом году реализация энергосервисного контракта, который предполагает замену более 1000 светильников в городе, в том числе по ул. Московской. Это также позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и преступлений. Но хочется надеяться, что не только техническая оснащенность города поможет повысить уровень безопасности, но и сознательность наших граждан.
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