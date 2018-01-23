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На пересечениях с улицей Московской установят четыре камеры видеонаблюдения

23 январь 2018, 18:27
На пересечениях с улицей Московской установят четыре камеры видеонаблюдения
Начальник МО МВД России «Гусевский» Руслан Молчанов обратился к главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову с вопросом о рассмотрении установки камер уличного видеонаблюдения системы «Безопасный город» на пересечении улицы Московской с улицами Саперная, Ю. Смирнова и Северная.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня Евгений Михайлов совместно с начальником службы участковых уполномоченных полиции Алексеем Арешковым, начальником отдела ГО и ЧС Иваном Ольшанским, начальником управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры Павлом Нефедовым, а также депутатом окружного Совета депутатов Ларисой Бесшапочниковой провел выездное совещание по вопросу установки камер видеонаблюдения.

Алексей Арешков рассказал о том, что улица Московская является одной из самых оживленных в городе и, зачастую, активность на ней носит негативный характер. За прошедший 2017 год здесь было зафиксировано наибольшее количество автомобильных аварий с участием пешеходов. Он также отметил, что на перекрестке улиц Московской, Саперной и Толстого было выявлено большое количество преступлений. Камеры видеонаблюдений частных организаций имеют незначительный угол обзора и слабое разрешение видеозаписи, что не позволяет распознать нарушителей.

Депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова указала собравшимся на еще один участок с интенсивным движением, где всегда проходит большое количество детей. Она предложила установить камеры на пересечении улиц Московской и Ломоносова, недалеко от МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции».

«Улица Московская является связующей артерией города. Каждый день по ней проходят множество детей в школы и детские сады. А их безопасность – это основной приоритет. Поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы ее обеспечить», - сказал Евгений Михайлов.

Глава администрации поручил начальнику отдела ГО и ЧС Ивану Ольшанскому согласовать с МО МВД России «Гусевский» и окружным Советом Депутатов схему установки камер наблюдения и их направления видеофиксации.

2018 год объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности. Администрацией округа запланирована в этом году реализация энергосервисного контракта, который предполагает замену более 1000 светильников в городе, в том числе по ул. Московской. Это также позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и преступлений. Но хочется надеяться, что не только техническая оснащенность города поможет повысить уровень безопасности, но и сознательность наших граждан.
Теги: видеонаблюдение Безопасный город Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
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ПУСТЬ УВИДЕТ МИХАЙЛОВ.
# 1ПУСТЬ УВИДЕТ МИХАЙЛОВ.
Депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова указала собравшимся на еще один участок с интенсивным движением, где всегда проходит большое количество детей. Она предложила установить камеры на пересечении улиц Московской и Ломоносова, недалеко от МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». ЛУЧШЕ ЗА ЦЕНТРОМ ЗА СВОИМ СМОТРЕЛА. СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ОНА ТАМ ПРОСТО ГОСТЬ. НЕТ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ и т.д. ЧЕМ ОНА ВООБЩЕ ЗАНИМАЕТСЯ.?. ХВАТИТ ВОСХВАЛЯТЬ , ЕДИНУЮ РОССИИЮ, ПЕРЕД ВЫБОРАМИ. ЗАЙМИСЬ НАШИМИ ДЕТЬМИ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Вчера, 23:13   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
Цитата: ПУСТЬ УВИДЕТ МИХАЙЛОВ.
Депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова указала собравшимся на еще один участок с интенсивным движением, где всегда проходит большое количество детей. Она предложила установить камеры на пересечении улиц Московской и Ломоносова, недалеко от МБУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции». ЛУЧШЕ ЗА ЦЕНТРОМ ЗА СВОИМ СМОТРЕЛА. СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ОНА ТАМ ПРОСТО ГОСТЬ. НЕТ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ и т.д. ЧЕМ ОНА ВООБЩЕ ЗАНИМАЕТСЯ.?. ХВАТИТ ВОСХВАЛЯТЬ , ЕДИНУЮ РОССИИЮ, ПЕРЕД ВЫБОРАМИ. ЗАЙМИСЬ НАШИМИ ДЕТЬМИ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Щас комментарий удалит admin, и не увидет Ваш драгоценный Михайлов Ваших просьб. "Ну вы там держитесь" , так ответят местные чиновники.
Вчера, 23:36   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
В Москве камер... только в подвалах нет наверное. Но все для сбора денег. А разбили стекло в машине.... Ой! запись стёрлась и т.п.....
Сегодня, 00:34   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 4Гость Виталий
Камеры и в подъездах, и около подъездов и на всех крышах...... Ни чего не помогает для раскрытия преступности. Я уверен! Что камеры установит фирма родственника господина "?", обслуживать будет из бюджета она же или другого родственника. Опять же из бюджета!!!!! , Или возьмёт на бесплатное обслуживание за процент%%%%% от штрафов с водителей. Поверьте! Всё придёт к автомобилистам! На фиг им пешеходы или собаки кусающиеся.... Так проще денег срубить!!! 28 лет уж в Москве живу. И не по наслышке заю эту поднаготную!!!
Сегодня, 00:41   ЦитироватьОтветить0

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