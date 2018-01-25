В детском саду №11 прошел муниципальный Рождественский фестиваль «Сияние Звезды-2018»

25 январь 2018, 13:06

16 января в детском саду №11 прошел муниципальный XI многожанровый Рождественский фестиваль «Сияние Звезды-2018», целью которого является совершенствование форм духовно-нравственного воспитания дошкольников, повышение мотивации изучения народных рождественских традиций и обычаев, расширение спектра развития творческих способностей детей.Перед участниками фестиваля выступил Настоятель храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Георгий (Матвеев).Воспитанники всех городских дошкольных учреждений приняли активное участие в фестивале – подготовили выступления по различной тематике.Так, участники фестиваля из МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» представили выступление фольклорного ансамбля «Гусельки» - песню «Русская зима», а также «Танец звезд» и «Танец ангелов».Воспитанники МАДОУ «Детский сад № 5» исполнили музыкальную композицию «Звёзды Рождества».А воспитанники МАДОУ «Детский сад № 6» - литературно-музыкальную композицию «Зимняя сказка».МАДОУ «Детский сад № 26» выступил с номером «Танец ангелов».Закончился фестиваль выступлением колядовщиков - литературно-музыкальной композицией воспитанников МАДОУ «Детский сад № 14» - «Наступили святки – начались колядки!».Ведущие фестиваля рассказали гостям и участникам фестиваля о Рождестве, святках, добрую сказку о Рождественской ёлочке – почему она стала символом Рождества, как украшали елку раньше – сладостями, фруктами, конфетами.Каждая команда-участница награждена Дипломами Управления образования и Настоятеля храма в честь Успения Пресвятой Богородицы протоирея Георгия (Матвеева) за победу в различных номинациях и подарком.Дипломы получили музыкальные руководители, подготовившие команды-участницы фестиваля: Козинская Любовь Николаевна, Молчанова Татьяна Михайловна (МАДОУ «Детский сад № 5»), Зенькова Галина Викторовна, Центер Валентина Анатольевна (МАДОУ «Детский сад № 6»), Ефименко Светлана Владимировна, Косач Татьяна Витальевна, Волкова Елена Владимировна (МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка»), Мосина Оксана Владимировна (МАДОУ «Детский сад № 14»), Сущевская Оксана Геннадьевна (МАДОУ «Детский сад № 26»).