/ / / Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»

26 марта 2019, 13:50

МАДОУ д/с № 23 «Орленок» г. Гурьевск. Работа «Зимнее чудо» рук. Марьина С. В.

МАДОУ ЦРР д/с № 131 г. Калининград. Работа «Моё любимое домашнее животное» рук. Скридлова Н.А.

МАДОУ ЦРР д/с № 18 г. Советск. Работа «Бабушкина дача» рук. Барсегян Л.Г.

МАДОУ д/с № 23 «Орлёнок» г. Гурьевск. Работа «Мой тюльпан» рук. Турбалёва Е.И.

МАДОУ д/с № 51 г. Калининград. Работа «Этот удивительный корнеплод картофель» рук. Помыткина Е.А., Ковтунова Е.Р.

МАДОУ д/с № 59 г. Калининград. Работа «Где спрятался динозавр?» Рук. Чернявская Н.И.

МАДОУ ЦРР д/с № 110 г. Калининград. Работа «Исследуем таинственный мир динозавров» рук. Наумченко Б.В.

МАДОУ ЦРР д/с № 127 г. Калининград. Работа «Разбуди весну зимой» рук. Мартынова О.В.

МАДОУ д/с № 129 г. Калининград. Работа «Веточка вербы» рук. Козулина Г.М.

МБДОУ д/с № 1"Геолог» г. Гурьевск. Работа «Морозные узоры» рук. Хлыновская Г.Е.

МАДОУ ЦРР д/с № 31 г. Калининград. Работа «Подарочки для птиц» рук. Иващенко Г.Н.



МАДОУ ЦРР д/с № 122 г. Калининград Работа «Моя семья — моя крепость». «Моя семья» рук. Зейбель Н.А.

МБДОУ МО «Янтарный городской округ д/с № 2». Работа «Мой любимый посёлок Янтарный» рук. Селях Е.И.

МАДОУ д/с № 4 г. Советск. Работа «генеалогическое дерево моей семьи» рук. Матвеева К.А.

МБДОУ д/с № 7 г. Гурьевск. Работа «История родного города Гурьевска» рук. Поварницина М.В.

МАДОУ «Детский сад № 14» г. Гусев. Работа «Моя семья» рук. Водорпез Т. В. Ануфриева Н.А.

МАДОУ д/с № 79 г. Калининград. Работа «Центральный парк: прошлое и настоящее» рук. Тамарская Н.А.

МАДОУ ЦРР д/с № 111 г. Калининград. Работа «Звёздный маршрут» рук. Зайцева Т.Н.

МАДОУ ЦРР д/с № 116 г. Калининград. Работа «Моя улица» рук. Андрийченко А.В.

МБДОУ «Детский сад № 20» г. Гурьевск. Работа «Два имени города, в котором я живу» рук. Костицина Е.Г.

ЧДОУ «Детский сад № 28» ОАО «РЖД» г. Калининград. Работа «Край родной, навек любимый» рук. Латышева Т.В., Терехова А.Е.



МАДОУ ЦРР д/с № 131 г. Калининград. Работа «Робот манипулятор» рук. Белова Е.В.

МБДОУ д/с № 1 «Геолог» г. Гурьевск Работа «Робокоп» рук. Курбанова Л.И.

«Янтарный городской округ д/с № 2» Работа «Роботехника — это интересно» рук. Тарасова Л.Я.

МБДОУ «Детский сад № 5» п. Васильково Гурьевский г. о. Работа «Энергия без вреда для здоровья» рук. Клепацкая М.Е.

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Гурьевск. Работа «Мир безграничных возможностей» рук. Козлова А.В.

МБДОУ д/с № 7 г. Гурьевск. Работа «На темной стороне Луны» рук. Гнездилова Ю.В.

МАДОУ д/с № 11 г. Гусев. Работа «Планета Земля» рук. Панкова Н. С. Рябчевская Т.В.

Детский сад № 14 г. Гусев. Работа «Путешествие на Марс» рук. Демидова Л. М. Павлова Е.В.

МБДОУ д/с № 21 г. Гурьевск Работа «Народные торжища мастеровых» рук. Васильева Н.Б.

МАДОУ д/с № 51 г. Калининград. Работа «Пылеглот на Луне» рук. Удовенко Л.В.

МАДОУ ЦРР д/с № 111 г. Калининград. Работа «Робот для посадки деревьев» рук. Тихонов П.В.

МБУ ДО ДЮЦ г. Калининград. Работа «В порту» рук. Васильева Н.Б.



МАДОУ ЦРР д/с № 127 г. Калининград. Работа «Вторая жизнь ТБО» рук. Бондаренко И. В. Савохина Н.Б.

МАДОУ «Детский сад № 3» г. Пионерский. Работа «Поможем морю» рук. Бузина Е.М.

МАДОУ д/с № 4 г. Советск. Работа «Тёплый дом в моём дворе» рук. Филатова Е.И.

МБДОУ д/ с № 7 г. Гурьевск. Работа «Эко-завод «Чистая планета»» рук. Заставина Т.У.

МАДОУ ЦРР д/с № 127 г. Калининград. Работа «Сохраним воду» рук. Залесская В. Н. Горевая Н.С.

МАДОУ д/с № 124 г. Калининград. Работа «Жизнь в капле воды» рук. Ерегина С. В.

МАДОУ ЦРР д/с № 2 г. Советск. Работа «Чистое озеро — чистая душа». Рук. Аверьянова Е. Н. Вишнякова Е.В.



МАДОУ ЦРР д/с № 127 г. Калининград. Работа «Сорт, игра и безопасность –неотъемлимые понятия» рук. Емец С. М., Хорт Н.И.

МАДОУ БМР д/с № 6 г. Балтийск. Работа «Янтарь- лечебный камень» рук. Шварц М.Г.

МБДОУ «Детский сад № 7» г. Гурьевск. Работа «Поликлиника будущего» Рук. Лобанова Н.М.

МАДОУ ЦРР д/с № 110 г. Калининград. Работа «Танцую для здоровья» рук.Чечулина С. В.

МАДОУ ЦРР д/с № 122 г. Калининград. Работа «Здоровые знания» рук. Пугаёва Я.В.

МАДОУ д/с № 14 г. Гусев. Работа «Соль и моё здоровье» рук. Колецкя М.Н.

МАДОУ д/с № 124 г. Калининград. Работа «Правильно питайся — здоровья набирайся» рук. Шатилова С. А.



Калининградский областной детско-юношеский центр экологии краеведения и туризма с 15 по 22 марта 2019 года проводил областной конкурс-фестиваль проектно-исследовательских работ для детей дошкольного возраста «Балтийские звёздочки науки».Заочный этап по решению экспертный комиссии прошли четыре дошкольных образовательных учреждения из Гусева.Очный этап областного конкурса «Балтийские звёздочки состоится 6 апреля в Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма по адресу: г. Калининград. Ул. Ботаническая,2 .