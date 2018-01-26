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Общество / Образование

На День студента была сформирована Молодежная администрация города

26 январь 2018, 11:55
На День студента была сформирована Молодежная администрация города
В День российского студенчества для молодых и амбициозных гусевцев выпала прекрасная возможность проявить себя и воплотить свои устремления в жизнь.

В минувший четверг 14 юношей и девушек приняли участие в выборах Молодежной администрации.

Председателем комиссии по отбору молодых управленцев был глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов. Также оценивали претендентов глава Гусевского городского округа-председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина, начальник управления образования Тамара Бутрим, депутат окружного Совета депутатов Лариса Бесшапочникова, председатель Гусевского Совета ветеранов, войны, труда и правоохранительных органов Владимир Дацюк и руководители образовательных учреждений города.

«Нам бы хотелось иметь в своей команде лидеров молодежного общественного движения, которые могли бы нам подсказать те вещи, на которые, возможно, мы не обращаем внимание, но которые сделали бы жизнь в нашем городе еще комфортнее», - сказал Евгений Михайлов.

Ребята являются учащимися школ города Гусева, студентами Гусевского агропромышленного колледжа, Гусевского политехнического техникума, а также Балтийского федерального университета им. И. Канта. И, не смотря на свой юный возраст, каждый из них имеет четкое представление чем хочет заниматься в жизни.

Все они достойно выступили, рассказав о своей деятельности и о том какой вклад хотели бы внести для развития города. После чего единогласным решением членов комиссии все претенденты были назначены на выбранные должности председателей их заместителей, начальников управлений и отделов Молодежной администрации.
Теги: Админстрация Гусевского района студенты День студента
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гусевец
# 1гусевец
Какая чушь. Так как никто не идет работать в администрацию уже детей втягивают, ими можно порулить, бесплатная раб.сила.
Сегодня, 12:11   ЦитироватьОтветить0

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