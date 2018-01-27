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Катание на санках и фотографии такого редкого нынче явления, как снег в Гусеве

27 январь 2018, 15:26
Катание на санках и фотографии такого редкого нынче явления, как снег в Гусеве
Всю прошедшую неделю гусевские девчонки и мальчишки соревновались в скоростных спусках на двух снежных горках в центре города - за памятником Штыковой атаки по улице Зои Космодемьянской и возле моста через реку Писсу в районе ФОКа. Информация об этом была размещена в группе «ГУСЕВ HD».

В магазинах спорттоваров с не меньшей скоростью родители приобретали санки, ледянки, ватрушки. Многие использовали для катания обычные картонные коробки и подручные материалы. В Гусев, наконец, пришла настоящая снежная зима. Жаль, что не надолго.

В памяти остались незабываемые ощущения от спусков и фотографии такого редкого нынче явления - снег зимой!
Теги: зима
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