Катание на санках и фотографии такого редкого нынче явления, как снег в Гусеве
27 январь 2018, 15:26
Всю прошедшую неделю гусевские девчонки и мальчишки соревновались в скоростных спусках на двух снежных горках в центре города - за памятником Штыковой атаки по улице Зои Космодемьянской и возле моста через реку Писсу в районе ФОКа. Информация об этом была размещена в группе «ГУСЕВ HD».зима
В магазинах спорттоваров с не меньшей скоростью родители приобретали санки, ледянки, ватрушки. Многие использовали для катания обычные картонные коробки и подручные материалы. В Гусев, наконец, пришла настоящая снежная зима. Жаль, что не надолго.
В памяти остались незабываемые ощущения от спусков и фотографии такого редкого нынче явления - снег зимой!
В магазинах спорттоваров с не меньшей скоростью родители приобретали санки, ледянки, ватрушки. Многие использовали для катания обычные картонные коробки и подручные материалы. В Гусев, наконец, пришла настоящая снежная зима. Жаль, что не надолго.
В памяти остались незабываемые ощущения от спусков и фотографии такого редкого нынче явления - снег зимой!
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