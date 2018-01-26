В Гусеве завершен ремонт детского блока стоматологической поликлиники

26 январь 2018, 17:14

На эти цели из регионального бюджета было направлено более 1 млн рублей, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Калининградской области.



Стоматологическая поликлиника общей площадью 656,2 квадратных метра функционирует в составе Гусевской центральной районной больницы с 1985 года. За весь период работы ремонт в учреждении, находящемся в жилом здании, не проводился.



Как рассказала главный врач ЦРБ Ольга Герцог, здесь осуществляется оказание стоматологической медицинской помощи взрослому и детскому населению. Работают стоматолог-хирург, имеющий профессиональную переподготовку по общей врачебной практике, стоматолог-ортопед. Также здесь трудятся четыре зубных врача, один из которых ведет прием детей, и три медицинских сестры. В этом году выдано направление на целевое обучение стоматологу-ортодонту.



«В 2017 году в нашей стоматологической поликлинике было зарегистрировано около 3,7 тысячи посещений детей, из них профилактических - более 2 тысяч, - пояснила Ольга Герцог. – И сегодня для большей продуктивности работы нам требуется на работу детский стоматолог».



В прошлом году из областного бюджета было выделено финансирование в размере 1 млн 45 тыс. рублей. Ремонт детского блока стоматологии – двух кабинетов и частично коридора – был осуществлен при поддержке депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина. Работы завершились в конце декабря.



«Для маленьких пациентов здесь созданы прекрасные условия комфортного и безопасного пребывания и лечения, - отметил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, посетивший подведомственное учреждение на востоке области 19 января. – В Гусевской больнице сегодня происходят масштабные преобразования. За счет средств резервного фонда губернатора капитально отремонтирована женская консультация, с приобретением в этом году современного ангиографа здесь планируется открытие полноценного регионального сосудистого центра для пациентов со всего востока области».

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