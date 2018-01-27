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В Городском доме культуры прошёл КВН-концерт в честь дня студента

27 январь 2018, 19:45
В Городском доме культуры прошёл КВН-концерт в честь дня студента
В городском доме культуры сборная города Гусева по КВН устроила праздничный концерт, посвящённый Дню студента, который отмечается в нашей стране ежегодно 25 января.

Как рассказывает группа «ГУСЕВ HD», в мероприятии также приняли участие юные игроки команды «Лето» и гости из янтарной столицы команда «Сборная БГА». В зале собрались и молодёжь, и люди вполне зрелого возраста. Зарядиться юмором пришли воспитанники Гусевского филиала Андрея Первозванного морского кадетского корпуса и военнослужащие роты РЭБ войсковой части 26651. К собравшимся обратился заместитель главы администрации Гусевского городского округа В.В. Козьяков и представитель окружного Совета депутатов А.Н. Тарасов.

Ярко и искромётно выступили курсанты БГА. Интересными и весёлыми шутками запомнилось выступление команды «Лето». Был и традиционный конкурс «вопрос-ответ», в котором зрители задавали свои вопросы к игрокам и получали незаурядные ответы.

Сборная города Гусева недавно пополнилась новым участником. В составе команды появилась очаровательная девушка Ольга, приехавшая к нам в город из Карелии. Участники команды устроили на сцене настоящий баттл. В своих мобильных телефонах они заготовили немало шуток, которыми и соревновались. В итоге победителем «юмористического сражения» стала именно Ольга. Поздравляем!

Также сегодня были разыграны подарочные сертификаты на ледовую арену физкультурно-оздоровительного комплекса и в кинотеатр «Люменфильм». Для этого из зала были выбраны несколько добровольцев, которые успешно прошли все этапы конкурсов.
Теги: КВН
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