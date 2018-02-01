Депутат областной Думы Михаил Зацепин вручил Благодарности врачам Гусевской больницы
1 февраль 2018, 16:18
Во вторник, во время рабочего визита в Гусевский округ депутат Калининградской областной Думы Михаил Зацепин вручил Благодарности фельдшеру по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи Гусевской ЦРБ Вере Алексеевне Леванюк и заведующему детской поликлиникой Александру Николаевичу Тарасову.Теги: Михаил Зацепин Дмитрий Распопов Единая Россия
Депутат посетил также недавно отремонтированный детский блок Гусевской стоматологической поликлиники, деньги на ремонт которого в размере почти 1,5 миллионов рублей были выделены из областного бюджета по его инициативе.
Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов также вручил благодарственные письма заведующей стоматологической поликлиникой Галине Андреевне Химич и заместителю главного врача по медицинской части Людмиле Мироновне Курцеба.
В завершении встречи гости отметили высокий профессионализм всех сотрудников больницы, поблагодарили их за чуткое отношение к пациентам, внимание и доброту.
Депутат посетил также недавно отремонтированный детский блок Гусевской стоматологической поликлиники, деньги на ремонт которого в размере почти 1,5 миллионов рублей были выделены из областного бюджета по его инициативе.
Секретарь Гусевского местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов также вручил благодарственные письма заведующей стоматологической поликлиникой Галине Андреевне Химич и заместителю главного врача по медицинской части Людмиле Мироновне Курцеба.
В завершении встречи гости отметили высокий профессионализм всех сотрудников больницы, поблагодарили их за чуткое отношение к пациентам, внимание и доброту.
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