Жители дома № 19 на улице Советской жалуются на удручающее состояние своего жилища
2 февраль 2018, 13:17
Жители дома номер 19 на улице Советской жалуются на удручающее состояние своего жилища. Об этом пользователь Светлана Ган написала в группе «Я ♥ город Гусев», подкрепив свои слова фотографиями.ЖКХ
Как пишет автор сообщения, со стороны администрации и фонда капитального ремонта они не могут добиться никаких действий, в ответ приходит только письма.
«Всё самое лучшее!! Советская 19!! От администрации и фонда капитального ремонта только письма!!!», - пишет Светлана Ган.
На фотографиях дома можно разглядеть трещины, а черепица, по всей видимости еще с немецких времен. Не лучшее состояние здания и в подъезде, повсюду сырость, штукатурка отваливается. Также есть фотографии и в квартире, на которых виден чёрный потолок и емкость под ним для сбора воды во время дождя.
В комментариях люди пишут, что самое печальное, что это не единственный такой дом в городе. Кто-то советует писать в вышестоящие органы, а кто-то с возмущением высказывается, что зато мы строим дорогостоящие объекты.
Автор сообщения ответила одному из комментаторов, что они уже писали в администрацию президента, однако их письмо отправили обратно в Калининград.
Хочется только пожелать жильцам удачи и добиться своего.
Как пишет автор сообщения, со стороны администрации и фонда капитального ремонта они не могут добиться никаких действий, в ответ приходит только письма.
«Всё самое лучшее!! Советская 19!! От администрации и фонда капитального ремонта только письма!!!», - пишет Светлана Ган.
На фотографиях дома можно разглядеть трещины, а черепица, по всей видимости еще с немецких времен. Не лучшее состояние здания и в подъезде, повсюду сырость, штукатурка отваливается. Также есть фотографии и в квартире, на которых виден чёрный потолок и емкость под ним для сбора воды во время дождя.
В комментариях люди пишут, что самое печальное, что это не единственный такой дом в городе. Кто-то советует писать в вышестоящие органы, а кто-то с возмущением высказывается, что зато мы строим дорогостоящие объекты.
Автор сообщения ответила одному из комментаторов, что они уже писали в администрацию президента, однако их письмо отправили обратно в Калининград.
Хочется только пожелать жильцам удачи и добиться своего.
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