В городской администрации прошло совещание, где обсудили некоторые насущные вопросы
5 февраль 2018, 13:06
В актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось оперативное совещание под руководством главы администрации Евгения Михайлова. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района
В муниципалитете продолжается работа по подготовке заявок для участия в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020». На этой неделе запланированы новые встречи с литовскими партнерами, а также посещение информационного семинара, который пройдет 8 февраля в городе Калининграде.
Обсуждались вопросы исполнения мероприятий дорожной карты по строительству нового Фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Кубановка. На данный момент уже практически закончены работы по возведению стен и крыши ФАПа, продолжается благоустройство прилегающей территории.
Вопрос о реконструкции Кубановского филиала МАУ Городской дом культуры города Гусева также стоит на контроле. Продолжается работа по подготовке проекта и сметной документации на проведения ремонтных работ.
Далее были рассмотрены мероприятия по погашению задолженности за водопотребление, водоотведение и за потребленную тепловую энергию, а также вопросы по соблюдению Положения по благоустройству в округе.
В муниципалитете продолжается работа по подготовке заявок для участия в Программе приграничного сотрудничества «Россия-Литва 2014-2020». На этой неделе запланированы новые встречи с литовскими партнерами, а также посещение информационного семинара, который пройдет 8 февраля в городе Калининграде.
Обсуждались вопросы исполнения мероприятий дорожной карты по строительству нового Фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Кубановка. На данный момент уже практически закончены работы по возведению стен и крыши ФАПа, продолжается благоустройство прилегающей территории.
Вопрос о реконструкции Кубановского филиала МАУ Городской дом культуры города Гусева также стоит на контроле. Продолжается работа по подготовке проекта и сметной документации на проведения ремонтных работ.
Далее были рассмотрены мероприятия по погашению задолженности за водопотребление, водоотведение и за потребленную тепловую энергию, а также вопросы по соблюдению Положения по благоустройству в округе.
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