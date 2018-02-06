Гусевские команды стали победителями и призерами на Всероссийском фестивале «Робофест-2018»

6 февраль 2018, 18:35

3 февраля 2018 г на базе лицея №18 города Калининграда прошёл отборочный этап X всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2018». Фестиваль является центральным событием Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которую с 2008 года реализует фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив. 96 команд приняли участие в фестивале, а это более 230 школьников со всей области. Соревнования проходили по таким компетенциям как– Junior FLL (лего-конструирование), open-перевозчик и open-шорт-трек, а также «РобоКарусель».



Детско-юношеский центр города Гусева представляли две команды разной возрастной категории. Обе команды стали победителями и призёрами фестиваля.



Впервые в этом году в отборочном туре «РобоФест – Калининград 2018» приняли участие самые маленькие наши ученики (Чернявский Лев, БоярскийоГлеб, Лемачко Захар, Липский Данила, Воронин Михаил) по руководством педагога Павловой Е.Н. В компетенции FIRST LEGO League Jr.FLL ребята должны были представить проект «Водное приключение». Несмотря на то, что времени для работы было не так уж и много, ребята справились. Разделив работу между собой, участники агитбригады «КАП2R» (Команда активной помощи природы «Rодник»), креативно подошли к созданию проекта, в который каждый внес свою лепту. Результатом усилий и совместной работы стали победа в номинации «Пытливые умы», а также награждение сертификатом на бесплатное посещение квеста «КИДРУМ».



Старшая команд (Жукова Анастасия, Андриец Максим, Ермолич Денис) под руководством педагога Марченко А.Н и консультанта по инженерии Землянко М.М. приняла участие в компетенции «РобоКарусель» и получила сертификат на право участия в профильном инженерно-техническом потоке, который будет проводиться целую неделю в ГБУ ДО КО «Центр развития одарённых детей».

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