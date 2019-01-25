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Гусевские школьники приняли участие в робототехническом фестивале «RoboFest-Калининград-2019»

25 января 2019, 15:09
Гусевские школьники приняли участие в робототехническом фестивале «RoboFest-Калининград-2019»
19 января в Калининграде прошел первый день VIII робототехнического фестиваля «RoboFest-Калининград-2019» — Региональный этап Всероссийского технологического фестиваля PROFEST-2019, часть Всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которая реализуется Фондом Поддержки Социальных Инноваций «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства Стратегических Инициатив.

В этом году в организации и проведении Фестиваля приняли участие: компания TELE 2, универсальная школа «Meerkat-lab», Калининградский музей янтаря, роллер-клуб «Merlin», Форт № 11 Дёнхофф, ОРК «Энергия» (ИП Синюхин О.Б.), детский сад № 48 «Радуга», детская музыкальная школа Глиэра, детская музыкальная школа Шостаковича, ДК «Машиностроитель».

На «РобоФест» зарегистрировалось 228 участников от 6 до 18 лет — ученики школ и учреждений дополнительного образования Калининграда, Пионерского, Советска, Гусева, Зеленоградска, Правдинска, Гурьевска, Озёрска, Низовья.

Школьники приняли участие в 4-х робототехнических направлениях:
Jr.FLL, Hello, Robot! LEGO, Hello, Robot! OPEN, РобоКарусель. В каждом направлении проводились свои мероприятия и соревнования.

Участникам FRO 9+ (Jr.FLL, 6-8 лет) в этом году была предложена тема «Миссия на Луну». Все команды представили свои робототехнические проекты. FRO 6+ — особое направление, нацеленное на повышение интереса младших школьников к науке и технике, на привлечение к процессу изменения мира; для позитивного обучающего отдыха и радости от получения общих побед, новых знакомств и знаний.

В направлении «Jr.FLL-11» обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева Грубинов Максим, Битюцкий Евгений стали победителями в номинации «Креативный подход» (Павлова Е.Н., Шпилевая В.Г.).

Ребята подошли ответственно к представлению своего проекта, который содержал решение двух технических задач: создание постера «Show me» и проект–выставка объектов необходимых для решения проблемы, а именно 1 — изучить обратную сторону Луны (для чего был собран робот «Апполон 11» функционал которого заключался в том, чтобы осветить путь прохождения лунохода); 2 — исследовать поверхность Луны (были сконструированы два лунохода у которых были разные шасси, гусеницы для того, чтобы можно было перемещаться как по прямой поверхности, так и опускаясь на дно кратеров, лунных морей и подниматься на горы.); кроме этого были представлены модели земных ракет и шаттла для того чтобы была возможность использовать Луну как промежуточную (дозаправочную) станцию в межпланетном пространстве; а также ребята совместно с педагогами изучили много информации об истории возникновения спутника и загадок над которыми в данное время работают ученые всего мира. Постер, представленный на конкурсе, завораживал всех участников соревнования, так как был выполнен в нетрадиционной форме с использованием следующих технологий: техника «Водопад» — исследования, проведенные ребятами (теория), фотоальбом — техника «Слайдер» и 3D постер, освещающий макет проекта.
робототехника ДЮЦ фестиваль
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Гость Татьяна
# 1Гость Татьяна
Огромное спасибо МАУ ДО «ДЮЦ» г. Гусева, за предоставленные возможности!!!!
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