Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Помогать и оберегать» в комплексном социальном центре

Инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Помогать и оберегать» в комплексном социальном центре

8 февраль 2018, 18:05
Инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Помогать и оберегать» в комплексном социальном центре
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Помогать и оберегать» в социально-реабилитационном отделении центра социального обслуживания населения в Гусевском городском округе.

Воспитанникам учреждения автоинспекторы рассказали об опасных ситуациях на дороге, о важности и необходимости соблюдения Правил дорожного движения, о том, как можно пешеходам распознать и избежать так называемые "дорожные ловушки". Особое внимание полицейские уделили правилам безопасного поведения пассажиров в автотранспорте. В ходе встречи полицейские организовали показ видеофильмов и социальной рекламы.
Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения полиция
216 просмотров
0
Военторг
Другие новости по теме
Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов
Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов
Студенты политеха провели новогодний утренник для «особенных» детей в социальном реабилитационном центре
Студенты политеха провели новогодний утренник для «особенных» детей в социальном реабилитационном центре
На реке «Анграпа» прошел туристический слет ветеранских организаций и работников социальной сферы
На реке «Анграпа» прошел туристический слет ветеранских организаций и работников социальной сферы
В Гусеве инспекторы ПДН совместно с коллегами из Госавтоинспекции рассказали студентам о правилах безопасного поведения
В Гусеве инспекторы ПДН совместно с коллегами из Госавтоинспекции рассказали студентам о правилах безопасного поведения

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona