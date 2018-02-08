Инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Помогать и оберегать» в комплексном социальном центре

8 февраль 2018, 18:05

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Помогать и оберегать» в социально-реабилитационном отделении центра социального обслуживания населения в Гусевском городском округе.



Воспитанникам учреждения автоинспекторы рассказали об опасных ситуациях на дороге, о важности и необходимости соблюдения Правил дорожного движения, о том, как можно пешеходам распознать и избежать так называемые "дорожные ловушки". Особое внимание полицейские уделили правилам безопасного поведения пассажиров в автотранспорте. В ходе встречи полицейские организовали показ видеофильмов и социальной рекламы.

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