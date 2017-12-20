Инспекторы ГИБДД напомнили участникам дорожного движения правила пересечения пешеходных переходов

20 декабрь 2017, 12:53

19 декабря 2017 года сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» организовали профилактическое мероприятие по разъяснению водителям и пешеходам правил пересечения пешеходных переходов.



Инспекторы ГИБДД проводили с участниками дорожного движения разъяснительные беседы о правилах перехода проезжей части по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам, а также о применении световозвращающих элементов в темное время суток и ненастную погоду.



Водителям сотрудники полиции напомнили о том, что, приближаясь к пешеходному переходу, они должны снизить скорость и пропустить пешеходов. Кроме того, автомобилистам необходимо следить за действиями других водителей: если транспортные средства остановились перед "зеброй", водителю следует сделать то же самое и продолжать движение, только убедившись в отсутствии на дороге пешеходов.



Также полицейские вручили водителям и пешеходам памятки, содержащие информацию об обязанностях участников дорожного движения.

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